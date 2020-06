El presidente Alberto Fernández, en una conferencia de prensa realizada en la provincia de La Pampa, se expresó acerca de la megaobra hidroeléctrica mendocina Portezuelo del Viento y dejó una frase totalmente desalentadora para esa provincia. Allí, el jefe de Estado expresó que no quiere "financiar una obra cuestionada por cuatro provincias".

En concreto, Fernández dijo: “No está bueno financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias. Creo que debemos encontrar una solución con Mendoza. Si todos participan de la administración de la obra, podría tener sentido”, dijo.

"El gobierno que me precedió llegó a un acuerdo con Mendoza, que estableció un bono, lo que me valió el enojo de Carlos Verna. Se lo expliqué a Carlos: ese bono no se podía reperfilar”, dijo Fernández.