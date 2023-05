El presidente Alberto Fernández participará el próximo jueves 25 del tradicional tedeum que se realizará en la catedral metropolitana, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, confirmaron fuentes oficiales.

La celebración religiosa comenzará a las 11 en la catedral, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli.

Durante los dos primeros años de su mandato, a raíz de la pandemia de coronavirus, Fernández participó de los tedeum de manera virtual. El año pasado, tuvo participación presencial.

Está previsto que el Presidente llegue a la catedral caminando desde la Casa Rosada, con la escolta del Regimiento de Granaderos y de los Patricios, y, ya dentro del templo, se dirija al mausoleo del general José de San Martín para rendir homenaje.

La celebración del tedeum se realiza todos los 25 de este mes desde el primer gobierno patrio de 1810, en agradecimiento por el surgimiento del Estado argentino, que proclamó su independencia en 1816.

El de este año será el ultimo tedeum de la gestión de Alberto Fernández y también el último de Poli, quien dejará el cargo próximamente tras haber llegado al límite de edad de 75 años en 2022.

De muy bajo perfil durante toda su gestión pastoral en Buenos Aires y varios cuestionamientos internos, Poli presentó la renuncia el 29 de noviembre de 2022, cuando cumplió los 75 años -tal como marcan las reglas canónicas-, pero por el momento no se hizo efectiva.

En medios eclesiásticos, crece la expectativa por quién será el elegido por el papa Francisco para suceder a Poli y se espera una definición inminente sobre quien ocupará la titularidad de la arquidiócesis porteña.

