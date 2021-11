Alberto Fernández y el Frente de Todos se enfocaban ayer en el masivo acto que se realizará mañana en Plaza de Mayo y que el Presidente busca que sirva como una especie de relanzamiento del Gobierno post pandemia y le permita exhibir un respaldo contundente para su gestión.

El día después de la derrota electoral en manos de Juntos por el Cambio, el Presidente apuntaba sus cañones ayer a sumar al festejo de la Plaza a los gobernadores y su emisario para cumplir con esa misión es el jefe de Gabinete. Desde la misma noche del domingo y la mañana del lunes, Juan Manzur, comenzó la operación clamor para subir al acto a gobernadores e intendentes del peronismo.

"Hay que festejar como corresponde este triunfo" había arengado Alberto a la militancia el domingo por la noche desde el escenario del búnker del Frente de Todos a pesar de la derrota en 15 provincias y la pérdida histórica del quórum propio en el Sanado nacional.

Igual, este miércoles se festejará a pesar de perder en los comicios de medio término por casi nueve puntos a nivel nacional para conmemorar aquel 17 de noviembre de 1972, cuando Juan Domingo Perón retornó al país desde el exilio en Madrid. Será una demostración de fuerzas del albertismo más puro cuya idea original nació de la CGT y a la que se plegaron los movimientos sociales.

Para darle volumen político al acto, Manzur se reunió ayer desde muy temprano con dos ministros que traccionarán militantes desde el Conurbano: Juan Zabaleta, el actual ministro de Desarrollo Social y exjefe comunal de Hurlingham, y Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Obras Públicas.

Con ambos ministros había hecho un raid intenso en un solo día, el viernes, por varias provincias norteñas y de la zona cuyana donde se encuentran los gobernadores más afines. El avión de Manzur partió desde Tucumán y recorrió San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Salta.

Y ayer, también desde temprano, Manzur mantuvo conversaciones telefónicas con los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Formosa, Gildo Insfrán; San Juan, Sergio Uñac; Catamarca, Raúl Jalil; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Salta, Gustavo Sáenz, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

A esos mandatarios provinciales, y a otros de la misma extracción peronista, convocó Manzur para manifestarse frente a Casa Rosada, encuentro que sumó ayer el apoyo de la vicepresidente, Cristina Fernández.

Los gobernadores son una parte muy importante para el acto, pero no los únicos. A la idea que nació desde la cúpula de la CGT se sumaron los movimientos sociales, intendentes, La Cámpora y referentes del peronismo que realizan diferentes reuniones para definir las características del acto.

"En principio será una marcha, desde el Congreso o el Obelisco hasta Plaza de Mayo", señalaron y afirmaron que "la convocatoria es para la 15 para que el acto comience a las 17 hs.

Asimismo, expresaron que "no habrá oradores, pero está invitado el presidente Alberto Fernández".

"La idea es apoyar el discurso institucional del Presidente, el diálogo político y que el peronismo recupere la calle", manifestaron las fuentes consultadas.

El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, manifestó que se trata de "una convocatoria que expresa el reconocimiento a la tarea de la militancia que, voto a voto, construyó un acompañamiento de casi medio millón de votos más en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires", y manifestó que "eso plantea un horizonte de que nos comprometimos con la sociedad, es el esfuerzo de la militancia".

"La concentración del miércoles será a la tarde, no habrá oradores, pero esperamos que el presidente Alberto Fernández nos dirija unas palabras", expresó Menéndez. Asimismo, explicó que el acto "será en apoyo a una agenda que mejore el salario, genere más empleo y fortalezca la producción".

La marcha por el Día del Militante fue anunciada el martes pasado durante un encuentro que el Presidente mantuvo con la cúpula de la CGT y referentes de movimientos sociales.

El partido de Boudou



Luego de un resultado adverso en las elecciones de medio término para el FdT, el exvicepresidente, Amado Boudou y la exembajadora de Venezuela, Alicia Castro, se lanzan juntos a la política con un nuevo partido: "Soberanxs". Invitaron a sumarse a esta "nueva esperanza federal".

El fiscal no apelará el cierre de la causa AMIA

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió ayer de apelar la decisión de cerrar por inexistencia de delito la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en un dictamen entregado a la sala 1 del máximo tribunal penal federal del país.

En su dictamen, De Luca consideró que el hecho que se denuncia no puede "de ningún modo subsumirse en alguna de las conductas que el ordenamiento jurídico califica como delitos" y ante eso el "deber" de la fiscalía es "hacer cesar la persecución penal".

El fiscal ante Casación resolvió así no mantener en esa instancia la apelación presentada por su colega ante el TOF8 Marcelo Colombo. De Luca entendió que debe quedar firme el sobreseimiento por inexistencia de delito dispuesto por el TOF 8. Un tratado o Memorándum, como es el caso, firmado "entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito", sostuvo en el dictamen de 20 carillas.

Más cepo para el dólar con liquidación

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió ayer limitar las operaciones de valores negociables bajo ley argentina con liquidación en moneda extranjera con las que, normalmente, personas y empresas se hacen de dólares a través del mercado de capitales.

La nueva resolución (911/21) establece que para contabilizar el límite máximo, que se mantendrá en 50 mil nominales semanales (equivalentes a unos US$ 17.000, aproximadamente), "las ventas de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera realizadas en el segmento Prioridad Precio-Tiempo (PPT), ya no podrán ser compensadas o neteadas con las compras de estos mismos activos con liquidación en moneda extranjera". De esta forma, si bien no se afectará la operatoria diaria de inversores o ahorristas de menor volumen, sí afectará un esquema de compensación del títulos que usaban de forma asidua algunas sociedades de bolsa locales.