El presidente Alberto Fernández cuestionó este jeves en un acto en La Rioja a los dirigentes del campo porque "la solución que encuentran es proponer un paro".



"¡Déjenme de embromar, necesitamos seguir produciendo!", dijo el primer mandatario en su reproche a los dirigentes agrarios que anunciaron un paro del campo para el 13 de julio por la falta de gasoil y describió que ese problema se está dando en otros lugares del mundo.



El Presidente reconoció que "tenemos un problema con la inflación" pero afirmó que "trabajamos para resolverlo" y dijo que se trata de una cuestión que afecta no sólo al país, sino que "el mundo entero está explotando por la inflación y Argentina lleva 20 años de inflación con dos dígitos. Encima, nos dejaron una Argentina con 54 puntos de inflación, más la deuda".



Al hablar en La Rioja, en la inauguración de una nueva fábrica y de la ampliación de la planta actual de la empresa textil de capitales nacionales Enod S.A., Fernández sostuvo que "nosotros llegamos al gobierno con una sola obsesión: poner a la Argentina de pie y para eso cada argentino tiene que tener un trabajo donde encontrar su sustento para mantenerse él y su familia".



Pidió en ese punto a los argentinos que "todos tengamos un compromiso solidario" porque "la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación", que afecta la recuperación y rechazó la prédica de "un montón de agoreros que sólo siembran desaliento y no cuentan la verdad".



Sostuvo el jefe de Estado que "estamos viviendo un momento singular de la Argentina, signado por el crecimiento y cuando se crece, aparecen los problemas también", como la falta de dólares para importar insumos, que adjudicó a "una crisis de crecimiento".



"Tenemos un problema con los dólares, sí, porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos; es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportaciones no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir creciendo", dijo.



Sostuvo que "lo vamos a resolver", pero advirtió sobre el destino de las divisas que se obtengan, ya que "no que "no queremos que los dólares se vayan en viajes, sino en producir y dar trabajo".



Puntualizó que " la primera crisis que tenemos es energética, y tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga creciendo" y preguntó: "¿Ustedes creen que ese es un problema de la Argentina? En el G7 se llevó gran parte de la discusión, porque todo el mundo está debatiendo hoy cómo sobrevivir y cómo mantener el crecimiento cuando la energía empieza a fallar y a faltar".



Fernández aseguró que "nosotros sabemos que ese problema existe y buscamos alternativas" entre las que mencionó que "hemos aumentado el corte del gasoil con biodiesel para que haya más cantidad", tras lo cual se comprometió a "hacer todo lo que esté a mi alcance para que Argentina siga creciendo, porque si la Argentina crece todo los argentinos tendrán trabajo".



Allí cuestionó a los dirigentes de la Mesa de Enlace, quienes anunciaron una medida de fuerza para el 13 del mes próximo para protestar por la falta de gasoil.



"Ayer vi en un programa de televisión cómo (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron le reclamaba a (su par de Estados Unidos) Joe Biden cómo sacaba gasoil para Europa y los Emiratos Árabes decían que no iban a poder darle combustible. En ese mundo estamos, ¿y la solución que encuentran es un paro? ¡Déjenme de embromar, necesitamos seguir produciendo!", afirmó.



A modo de balance, destacó el primer mandatario que no obstante las dificultades, "hemos hecho mucho en el medio de una pandemia aunque y nos tocó el peor de los tiempos", y tuvo además duras críticas para el gobierno de Mauricio Macri.



Recordó que asumió el gobierno "después de los que endeudaron a la Argentina como nadie endeudó al país en la historia. Cuando se quedaron sin crédito externo quisieron convencernos de que gracias a Dios que existe el Fondo (Monetario Internacional) y nos entregaron maniatados con una deuda de 44 millones de dólares".



Advirtió que "esos personajes, que declararon el default de los bonos en pesos argentinos cuando fueron gobierno, estuvieron metiendo miedo toda la semana anterior tratando de generar una corrida que lastime a la Argentina, pero gracias a Dios la Argentina es esto, una empresa que da trabajo, la Argentina que produce y no para de producir".



Fernández ratificó que el gobierno "trabajará incansablemente para que haya energía en toda la Argentina" y para que el país "no detenga su producción. Nada hay más fácil que sembrar desánimo, pero nosotros no estamos aquí para sembrar desánimo", y pronosticó que "tenemos un futuro maravilloso".



Por último, el presidente expresó que "vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo, da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos".