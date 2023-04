Retirado ya de la contienda electoral, tal como lo anunció el viernes pasado en respuesta a lo que le exigían sus socios de la coalición gobernante, Alberto Fernández reapareció ayer y bajó un mensaje que apunta directo a Cristina: El Presidente volvió a pedir para que las diferencias internas en el Frente de Todos (FdT) se resuelvan en las PASO para que nadie elija con el dedo, con lo que intentó marcarle la cancha, sin nombrarla, a la Vicepresidenta. En ese sentido, analizó que 'hay que democratizar' el sistema de elección de candidatos, al plantear que 'no debe haber nadie que señale un candidato con el dedo', aunque admitió que 'claro que faltó' democracia interna cuando Fernández de Kirchner lo designó a él postulante presidencial en 2019, como 'resultado de una enorme crisis que nos tenía a todos divididos'.

'Un espacio propone uno; el otro, otro, y si hay más candidatos, que vayan', alentó el mandatario en declaraciones a la radio FM Nacional Rock, en referencia a la participación de precandidatos del FdT en las PASO del domingo 13 de agosto, instancia previa a las elecciones generales de octubre.

Fernández reiteró que en su caso se 'concentrará en gobernar', tal como lo anunció el viernes último en un video que llamó 'Mi decisión' y en el que confirmó que no se postulará para la reelección.

'Lo que hace falta es que sobrellevemos del mejor modo posible lo que nos está pasando', completó.

Fernández promovió la participación del FdT en las PASO al considerar que 'hay dos miradas' en esa coalición que, 'por momentos, chocan' y planteó que 'lo mejor es que eso lo resuelva la gente'. 'Si quiere ser, puede ser', expresó además el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de que Fernández de Kirchner se postule.

'Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que se presente. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse', amplió. También, consultado sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, de cara al proceso electoral, respondió: 'También, si tiene vocación de presentarse puede presentarse'.

Ante el pedido de precisión sobre algunos candidatos, describió: 'Tenemos varios buenos candidatos. (Agustín) Rossi es uno, claro que sí, es un dirigente espectacular. (Daniel) Scioli es un gran dirigente también. Está Victoria Tolosa Paz', enumeró. Ante otra consulta, sostuvo que el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, 'puede ser, del otro espacio, el de los que tienen una mirada distinta a uno'.

Sobre esas diferencias internas, defendió la firma del acuerdo con el FMI, al advertir que 'vivir en un mundo en default' con ese organismo es una 'cosa inimaginable'. 'El primero que me felicitó por el acuerdo con el FMI fue (Vladimir) Putin (presidente de Rusia)', destacó.

Fernández manifestó además que la Argentina 'tiene un futuro extraordinario' y que 'sólo tiene que pasar este cuello de botella' de la falta de dólares.

El mandatario reseñó que, 'en el primer trimestre, la actividad industrial fue la más alta de los últimos cinco años' y destacó que el país 'produce a un ritmo impresionante', por lo que valoró que cuando se pueda 'exportar el gas' del yacimiento de Vaca Muerta 'van a entrar dólares' a las arcas nacionales. Además, destacó que existen '102 negociaciones paritarias abiertas' que constituyen 'un sistema de corrección' por la inflación, y llamó a 'trabajar' por los sectores informales que no cuentan con esos mecanismos y a 'reglamentar' la economía popular.

El mandatario recordó que el Gobierno de Cambiemos 'dejó 55 puntos de inflación y 36 de pobreza', por lo que, aunque la inflación hoy 'es casi 100 y hay cerca de 40 puntos de pobreza', esos índices se explican si se tiene en cuenta 'lo que dejó' el expresidente Mauricio Macri, además de 'la pandemia, la guerra y la sequía'. Así, anticipó que el Gobierno está en busca de 'idear una nueva solución para sacar adelante' el problema de la sequía, que ocasionó una 'pérdida de casi 20 mil millones de dólares' y deparó 'algo inesperado' en el país.

El Presidente fue recibido por el humorista, actor y músico Mex Urtizberea en la amplia cocina de su propia casa, en el barrio porteño de Caballito donde se llevó a cabo la extensa entrevista que duró 75 minutos en el programa "El Mañana", un ciclo de streaming.

'Le tiran piedras'

Durante una visita a Santiago del Estero, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió ayer en defensa del Presidente y sostuvo que el mandatario "hizo una gestión brillante", pese a que "durante los últimos dos años no han parado de tirarle piedras".

> Un fuerte ataque a la figura de Milei

En el amplio temario de la entrevista, Alberto Fernández también apuntó contra el precandidato presidencial Javier Milei. Afirmó que 'la casta' no está conformada por 'los que van a laburar todos los días' sino por 'los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia', en alusión al diputado y líder de La Libertad Avanza, y advirtió que ese sector es el que 'más denigra la democracia'. 'Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia', alertó.

Fernández se refirió al ascenso de las ideas 'antisistema' y de los actores políticos de la derecha en Argentina y en el mundo como un fenómeno que, en parte, explica su origen en las medidas que se debieron tomar para restringir la circulación del coronavirus en las primeras etapas de la pandemia por covid.

Scioli no se baja

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, ratificó ayer, en medio de la interna del oficialismo, su precandidatura presidencial. Sostuvo que la unidad del Frente de Todos (FdT) 'se va a dar' después de las PASO y aseguró que 'sin ninguna duda' está más preparado que en la campaña que llevó adelante en 2015.

Resaltó su labor contra el covid-19

Tras la entrevista donde Alberto pasó de la risa a la emoción, el Presidente eligió un momento en particular para destacar en sus redes sociales. Escribió: '11 millones de personas se contagiaron de covid-19 en la Argentina. 130 mil perdieron la vida, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la salud pública, más todos los que también se salvaron gracias a la vacuna'.

La sentencia es un resumen de lo que había dicho en la nota, en la que pidió reconocimiento por las personas que se contagiaron de covid-19 y no se murieron. 'Es mucho más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió que lo que ocurrió. O sea, ocurrieron 130.000 muertes. Y la gente no ve que también ocurrieron 10.870.000 vidas salvadas y la gente no ve todos los que se salvaron por la vacuna, ¿no lo ven?', dijo.