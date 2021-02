El presidente Alberto Fernández planteó la posibilidad de "subir las retenciones" a las exportaciones, mientras referentes rurales no descartan paros.

El mandatario no descarta "subir las retenciones o poner cupos" a la exportación de productos alimenticios para evitar que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, "garantizarle a los argentinos que tengan la comida a precios razonables".

En ese sentido, dijo que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento".

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente, en una entrevista publicada ayer por Página/12.

Para ejemplificar, se refirió al caso de la carne, al señalar que hasta hace poco China "solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar", pero "ahora decidió importar carne con hueso, medias reses", lo cual afectó el precio de góndola de cortes como el asado.

"El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares", afirmó el Presidente.

Dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

"Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó.

En esa línea, remarcó la importancia de que el salario real pueda recuperarse este año.

"Venimos de una pérdida del salario de cuatro años que en términos reales fue del 20 por ciento. Necesito que el salario mejore. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. Hay que ir paulatinamente", sostuvo Fernández.

En declaraciones radiales, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que el productor "está harto de esta situación" y que "no va a dudar en manifestarse con medidas de fuerza", por lo que no descartó la posibilidad de realizar un paro.

El tema puso en alerta a la Mesa de Enlace rural, que hoy mantendrá un encuentro del cual saldrá una dura réplica tras las advertencias de Alberto Fernández.