El mensaje con tono de demanda de la Vicepresidenta fue premonitoria menos de 24 horas antes: "Te dije que vos tenés la lapicera y te pido que la uses". El destinatario del mensaje era el presidente Alberto Fernández que se reencontró cara a cara con Cristina Kirchner -tras 90 días sin hablarse- el viernes por la tarde en el acto en Tecnópolis por los 100 años de la creación de YPF. Y ayer, acorralado por un escándalo en el Frente de Todos, el jefe de Estado hizo caso, tomó la lapicera y sacó de un plumazo del Gabinete nacional al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, -uno de los "funcionarios que no funcionan"- más cuestionados por Cristina. Y al cierre de esta edición, fuentes oficiales confirmaron que actual embajador de Brasil, Daniel Scioli, lo reemplazará en el cargo.

Alberto lo nombró luego de una reunión que mantuvo con él en la Quinta de Olivos.

Un audio en off entregado a periodistas, en el que el ahora exministro intentó despegarse de la demora en la provisión de chapa para la construcción de las cañerías del gasoducto Néstor Kirchner, fue el detonante de un furioso tuit de la Vicepresidente, al que después adhirió el Presidente y lo que finalmente sentenció la salida de Kulfas del Gobierno.

Todo corrió a máxima velocidad hasta que la vocera de Presidencia, Gabriella Cerrutti, confirmó que el Presidente le había solicitado la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo. Kulfas quedó en el ojo de la tormenta por ser quien divulgó un informe que puso en el evidencia una maniobra quirúrgica para favorecer a la empresa Techint, del empresario Paolo Roca, que demora la construcción del gasoducto y que responsabilizaba a funcionarios kirchneristas por esa demora.

Es que en el pliego de licitación se indica un espesor específico (33 milímetros) de la chapa que se usará para construir tubos o cañerías del gasoducto que sólo fabrica Techint en Brasil, dejando de lado la chapa que se usa en Europa para este tipo de obras (31 milímetros) y que cuenta con fábricas que la producen aquí en Argentina y que no tendrían problemas para abastecer este material clave.



Construir el primer tramo del gasoducto requerirá 18 meses y 1.500 millones de dólares.

Aunque no llegó al punto de denunciar una maniobra poco transparente o lindante con la corrupción, Kulfas dejó picando la idea de que la licitación estuvo direccionada. Esto desató la furia de Cristina porque la empresa IEASA encargada de la licitación del gasoducto es manejada por funcionarios del riñón de la Vicepresidenta -ver más detalles en la nota vinculada-.

El apartamiento de Kulfas se conoció una hora después de que el mandatario criticara por Twitter la "publicación fundada en un supuesto off".

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner", remarcó el Presidente en su tuit, en una crítica directa a los autores y promotores del informe. Además, el primer mandatario defendió a los funcionarios a cargo de la empresa Enarsa a cargo de la licitación para la provisión de las cañerías, de quienes dijo que confiaba en su "integridad moral y en la idoneidad".

Desde esa empresa habían salido al cruce de la información en off emitida desde Desarrollo Productivo con una acusación fuerte contra Kulfas: "A la categoría de "funcionarios que no funcionan", planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan el periodismo para hacer operaciones políticas".

El cruce había comenzado el viernes con las palabras de la Vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, donde cuestionó que la empresa Techint importe desde Brasil los laminados de chapa para la obra en Vaca Muerta. Pero el desenlace llegó ayer luego de que Cristina denunciara que "funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos" ejecutan "ataques" sin "dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas".

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio Gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", indicó la exmandataria en su tuit.

El escándalo tomó estado público horas después que el viernes la empresa Energía Argentina convocara a la licitación pública para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que implicará 563 km entre Neuquén y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Esta obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta con las provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. Se trata de una obra estratégica para ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción de gas y petróleo shale de Vaca Muerta.

Desde JxC piden que la Justicia investigue

En medio de la tensión al interior del Gobierno tras la acusación de funcionarios cercanos a Cristina Kirchner de que el ahora exministro realizó una operación de prensa contra ella, desde Juntos por el Cambio reclamaron a la Justicia que investigue a los dirigentes de La Cámpora por la licitación de las obras para construir el gasoducto Néstor Kirchner.

"La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente. Este tema no queda en una guerra de declaraciones", sostuvo Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

Y agregó, desde su cuenta en Twitter: "La salida de Kulfas no puede quedar tapada por la pelea por quién tiene la lapicera. El ministro hizo saber que la licitación estaba direccionada a una empresa por parte de funcionarios de La Cámpora. La Justicia debe actuar de oficio".

También los senadores de JxC exigirán al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron el despido de Kulfas.

Los detalles en boca del propio Kulfas

Todo el escándalo en la cúpula del Gobierno comenzó cuando desde el Ministerio que conducía Matías Kulfas se difundió un off the record a periodistas responsabilizando a funcionarios K por las demoras en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Sin embargo, horas antes de la difusión del informe, el propio Kulfas dio una entrevista y apuntó directamente contra los funcionarios cristinistas. "Para ser bien claros, es IEASA la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Hay un objetivo que es que se produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho y en eso estamos trabajando", afirmó el viernes Kulfas, después del acto por los 100 años de YPF, en diálogo con AM 750.

Consultado por las chapas laminadas que Techint traería de su planta de Brasil, Kulfas contestó: "Les vuelvo a decir, la empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta". "Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esa chapa perfectamente se puede usar para construir gasoductos, tiene que ver con la manera con la que se establece la licitación y se desarrolla la obra", contestó al aire Kulfas.

Se trata de un mensaje similar al que después se difundió en el off the record: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint", arrancaba ese off.

"Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor", decía el mensaje.

"Si en lugar de esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto de caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales). La Secretaría de Industria debería intervenir más activamente en el tema", detallaron a la prensa. Y concluyeron: "Y también adjudicaron la provisión de las válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional".



Por qué lo odian los K

En su libro "Los tres kirchnerismos", Matías Kulfas sostenía que los dos períodos de Cristina Kirchner no habían tenido un plan productivo y habían dejado sin dólares al país. "Esa acusación nunca se la perdonaron. Kulfas lanzó ese libro antes de asumir en el Gabinete de Alberto.



Un viejo conocido

Matías Kulfas, economista de la UBA y profesor universitario, fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional en la gestión de Néstor Kirchner y fue Director del banco Nación y Gerente General del Banco Central durante la gestión de Cristina Fernández.