El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó hoy su precandidatura a gobernador de la provincia y ratificó su intención de participar en las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de Cambia Mendoza, el espacio que gobierna la provincia.



Así lo confirmó el senador nacional a través de su cuenta oficial de Twitter: "He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública Rodolfo Suarez", en referencia al actual gobernador.



"Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a los mendocinos y las mendocinas que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador", remarcó el exmandatario.



El anuncio se produjo esta mañana, luego de que el Gobernador provincial lo impulsara como candidato y se esperaba el pronunciamiento de Cornejo, quien lo hizo a través de las redes sociales.



En otro tramo, sobre el motivo de su aceptación, Cornejo señaló que lo hace "con la vocación de continuar construyendo un nuevo Estado que le permita a los mendocinos vivir cada vez mejor".



"También lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias. Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza. Por eso quiero aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad y, sobre todo, quiero sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista", apuntó Cornejo pasado este mediodía.



En tanto, esta tarde acompañado por el gobernador Rodolfo Suarez y el presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar, Cornejo encabezó una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la capital mendocina.



Al comenzar su intervención el flamante precandidato señaló que "Mendoza está mejor que hace siete años atrás".



"En todas las cosas que la Constitución le atribuye al Estado provincial, estamos mejor", sostuvo.



El exgobernador indicó que el programa de Cambia Mendoza es "que el Estado sea más eficiente, más eficaz, que generé igualdad de oportunidades para que los individuos y el sector privado puedan desarrollar sus talentos" y se mostró "contra la narrativa populista".



En otro pasaje de su exposición cuestionó al gobierno nacional y, entre otros puntos, sostuvo que "tenemos dificultades en la prestación de servicios regulados por la Nación, que influyen sobre los provinciales; dificultades derivadas de garrafales errores macroeconómicos, cuya competencia exclusiva es del gobierno nacional".



Si bien se especulaba con la posibilidad de que durante esa presentación el senador nacional diera a conocer a su compañero de fórmula para competir en las primarias como precandidato a vicegobernador, esto no ocurrió.



Antes de tomar la palabra Cornejo, habló el gobernador Rodolfo Suarez quien le agradeció por haber aceptado "este desafío" y mencionó que las elecciones de Mendoza "son fundamentales" y que van a ser vistas por todo el país.



"Hemos sido un claro ejemplo de oposición al Gobierno nacional", destacó.



Mendoza desarrollará las elecciones primarias provinciales el 11 de junio y las generales, el 25 septiembre.