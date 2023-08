El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció que se conformará un comando unificado de las cuatro fuerzas federales (Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA) para coordinar una estrategia común contra los saqueos y hechos violentos que se produjeron en distintos puntos del país en las últimas horas.

“Vamos a reunirnos hoy para crear este comando integrado por las cuatro fuerzas y vamos a invitar a la Policía de la Ciudad y a las policías provinciales”, puntualizó el funcionario al ingresar a su oficina.

Fernández se despegó además de las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien en el día de ayer acusó a Javier Milei de fagocitar los robos en los supermercados.

“No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández.

El ministro también pareció tomar distancia del presidente Alberto Fernández, quien había difundido en sus redes sociales las acusaciones planteadas por Cerruti. “Yo tengo 66 años, si vos querés saber qué piensa el Presidente, bajás acá, tomás Libertador, llegás a Casa Rosada, lo esperás y le decís lo que quieras”, aseguró ante la pregunta de un periodista que se encontraba en la puerta de su oficina.

Pese a no coincidir con las acusaciones de Cerruti contra Milei, Fernández aseguró que los ataques a los comercios “no son espontáneo” y existe “una vocación de generar conflicto”.

“En el año 89, cuando aparecieron los saqueos, siempre me quedó grabada la expresión de un señor que decía que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus pibes estaban con hambre. No es este caso, hay mil ventanillas para resolver estos temas”, agregó.