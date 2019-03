El Gobierno argentino analiza junto a los países de la región la posibilidad de un cierre del espacio aéreo para los vuelos de aviones Boeing 737 Max 8 (como hizo ayer la Unión Europea también con los Max 9), similares a los dos que se accidentaron en los últimos seis meses provocando la muerte de 346 personas, mientras más países y aerolíneas toman medidas similares.

Tomás Insausti, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dijo ayer que analiza, en forma conjunta con los otros países de la región, la decisión de cerrar el espacio aéreo argentino para el vuelo de los aviones Boeing 737 Max 8, aunque la medida no sería inmediata. “Cualquier decisión respecto al cierre de espacio aéreo es mejor si es coordinado entre los países de la región y es algo que estamos hablando como posibilidad, pero no inminente. Se está en consulta permanente con las autoridades regionales de aviación y es algo que vamos a decidir en conjunto, no individualmente”, señaló Insausti.



En la práctica, la medida de Aerolíneas Argentinas de suspender los vuelos de estas aeronaves -adoptada el lunes por la nocheimplica que no haya operaciones

de estos aparatos en Argentina, porque es la única compañía que vuela sobre territorio argentino con estos equipos.



Ayer, el Reino Unido se convirtió en el primer país europeo en suspender todos los vuelos comerciales con el Boeing 737 Max, luego de que Australia y Singapur adoptaron más temprano idéntica medida. Luego lo hicieron Alemania y Omán, sumándose a China, Indonesia, Etiopía y Mongolia en la decisión de no permitir operar ni el uso de sus espacios aéreos a ese modelo de avión.

La compañía Turkish Airlines tomó una decisión similar, siguiendo la línea que marcaron Aerolíneas Argentinas, Norwegian, Aeroméxico, la brasileña Gol, la india Jet Airways y la propia Ethiopian Airlines. Poco después, la Unión Europea (UE) suspendió “todas las operaciones de vuelo” de los 737 Max 8 y 737 Max 9 en su espacio aéreo, de modo preventivo hasta que se aclaren los motivos del siniestro

del domingo.



Aproximadamente una hora y media después de la apertura de la sesión en Wall Street, los títulos de Boeing retrocedían ya un 5,33%, al nivel de la jornada anterior. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo que Aerolíneas Argentinas “está entre las más seguras del planeta. Aerolíneas tiene cinco aviones de esas características,

y es la compañía más segura del planeta, por eso en este momento esas aeronaves se encuentran en tierra y no son utilizadas”, explicó el dirigente gremial

en radio La Red.

El accidente del domingo en Etiopía de un Boeing 737 Max 8 se cobró 157 vidas y ocurrió después de que el piloto solicitase regresar al aeropuerto de origen.



El 29 de octubre de 2018, otro Boeing 737 Max de la compañía indonesia Lion Air se estrelló en el mar de Java minutos después de despegar desde Yakarta, con

189 ocupantes fallecidos. Todavía no se conocen las causas de ambos siniestros.