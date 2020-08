El diagnóstico actual indica que Argentina ha ingresado en el top 10 mundial de países con más muertes diarias por coronavirus. Está octavo. Y sexto en cantidad de casos cada 24 horas. Mientras en la mayor parte del planeta la pandemia cede, acá transita su momento más álgido, con alertas reiteradas de colapso sanitario, aun cuando el esfuerzo del confinamiento haya sido una herramienta para demorarlo.

Según divulgaban ayer medios nacionales, en el top 10 de muertes cada 24 horas, Estados Unidos y Brasil -los dos países anticuarentena por antonomasia- siguen liderando el ranking. Les siguen India, México, Sudáfrica, Colombia, Perú y Argentina. En cantidad de casos por día, Argentina sólo es superada por Estados Unidos, Brasil, India, Perú y Colombia. Y en el acumulado, está en el puesto 17, por encima de Francia y Alemania, y a pocas horas de superar a Italia. En el total de muertos, aparece en el puesto 25, con una tasa de letalidad que sigue siendo relativamente baja.

Hay territorios en los que todavía no ha habido un solo deceso por coronavirus. Son 23, entre los que figuran Groenlandia, San Pedro y Miquelón, Dominica, Laos, Nueva Caledonia, la isla de Granada, Bután y Timor Oriental. Sin embargo, ya no hay ninguno, por más desértico o pequeño que sea, que no haya reportado contagios.

Que Argentina figure hoy octava en cantidad de muertes diarias y sexta en casos significa dos cosas: en otros países la curva creció antes y ahora baja; aquí todavía crece, y no está claro hasta dónde ni hasta cuándo.

Si bien acumula 22 muertos, Nueva Zelanda cumplió el domingo pasado 100 días sin ningún nuevo contagio por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias advierten que no se puede bajar la guardia.

Actualmente, hay 23 personas infectadas con Covid-19 en el archipiélago pero todas han sido detectadas en la frontera, cuando entraban al país, y están en cuarentena. "Lograr 100 días sin contagios en la población es un paso importante. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos permitirnos la más mínima negligencia", dijo el director de Salud Ashley Bloomfield.

"Hemos visto en el extranjero lo rápido que el virus puede resurgir", agregó Bloomfield.