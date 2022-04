El Gobierno argentino votó hoy a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la invasión militar a Ucrania, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.



A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados tras denunciar una matanza de civiles en la localidad de Bucha, cercana a Kiev, el consejo -con sede en Ginebra, que está presidido por la Argentina- aprobó esta medida con 93 votos a favor, incluido el de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones.



Según informaron fuentes oficiales, previo al voto, el presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para intercambiar posiciones sobre el tema.



Participaron también de esa conversación el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y Luciana Tito, jefe de Gabinete de Cancillería, ya que -en ese momento- el canciller Santiago Cafiero fue a recibir al aeroparque al presidente de Bolivia, Luis Arce.



La postura argentina había sido adelantada esta mañana por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.



"El Gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones de derechos humanos" y que, con esta votación, "lo único que hace es seguir siendo consecuente con esa decisión", dijo en diálogo con los periodistas.



De esta manera, Cerruti ratificó que la Argentina "tiene una tradición de votar en repudio a las violaciones de los derechos humanos en todos los países en cualquier época, no importa el signo político", y añadió que también por esta política hoy ocupa la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



En este sentido, sostuvo que el país "considera que las violaciones a los derechos humanos que se pueden estar llevando adelante en la guerra" que se disputa en suelo ucraniano tras la invasión rusa "llevan a tener que suspender a Rusia en sus atribuciones y su voto en el Consejo".



"Esta posición lo único que hace es seguir siendo consecuente con la posición de la Argentina en la plena vigencia de los derechos humanos, que es la tradición de la Argentina: la defensa de los derechos humanos en todos los países no importa quien gobierne en ese momento", reafirmó la portavoz de la Presidencia.



Además, recordó que el país impulsó en el Consejo "una comisión investigadora" para esclarecer lo que está sucediendo en Ucrania, y cuando estén listas las conclusiones "se tomarán las medidas que correspondan", al aclarar que "la suspensión no es la expulsión" de Rusia.



Por último, explicó que -hasta que concluya la investigación- "Rusia sigue siendo parte del Consejo de DD.HH. de la ONU", solo que lo que "no tiene es la posibilidad de votar, porque es una de las investigadas por estas posibles violaciones a los derechos humanos".