El diputado oficialista Daniel Arroyo aseguró hoy que "una mayoría importante de diputados y senadores del Frente de Todos" votará favorablemente el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "lo mismo va a pasar con la oposición", al tiempo que destacó que "es un acuerdo razonable" que le "permite" a la Argentina "seguir creciendo".



En declaraciones a Radio Nacional, el legislador y exministro de Desarrollo Social señaló que el bloque del FdT en la Cámara Baja ya fue informado de "todos los detalles" del acuerdo con el organismo internacional que encabeza Kristalina Georgieva.



"A mi modo de ver es un acuerdo razonable en un contexto de debilidad. No podemos pagar 19.000 millones este año, ni 20.000 el próximo año", remarcó sobre el cronograma de vencimientos con el FMI y los pagos comprometidos durante la gestión macrista.



Por otro lado, planteó que la Argentina en este contexto "no tiene espalda ni económica, ni social, ni política para ir a un default".



Y en el mismo sentido, añadió: "En ese contexto es un acuerdo razonable que nos permite seguir creciendo y marca una baja paulatina en el déficit fiscal".



Por todo esto se mostró optimista sobre los apoyos que, en su visión, terminará cosechando el proyecto. "Creo que una mayoría importante de diputados y senadores del Frente de Todos vamos a votar a favor del acuerdo, y lo mismo va a pasar con la oposición. Tengo es impresión", indicó.



Para Arroyo, se trata de "un acuerdo distinto a los anteriores", porque "acá no hay reformas estructurales, que es lo que la derecha pide enfáticamente, y nos permite seguir creciendo".



Por último, explicó que la intención del oficialismo es debatir el proyecto durante tres días en comisión, con diferentes actores, mientras "jueves o viernes deberíamos votarlo y aprobarlo en la Cámara de Diputados".