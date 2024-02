Las críticas del presidente Javier Milei a Lali Espósito por las presentaciones de la popular cantante en shows financiados con fondos públicos provocaron un inmediato respaldo desde distintos sectores hacia la artista. Políticos, músicos, periodistas y famosos utilizaron las redes sociales para rechazar los recientes mensajes del mandatario.

Anoche, Milei dio una extensa entrevista en el canal LN+ en la que llamó a la cantante “Lali Depósito”, la acusó de cobrar “de varios gobiernos” y hasta aseguró que esos gastos se financiaban con “el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”. Las críticas siguieron con varios mensajes replicados y likeados en su cuenta de X.

Incluso hoy, durante una entrevista en Radio La Red, Milei redobló su apuesta contra la artista: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”, dijo.

Tras las críticas, los apoyos a la artista, particularmente en redes sociales, no tardaron en multiplicarse. Ricardo Mollo, Martín Lousteau, Pablo Moyano, Daniel Grinbank y Guillermo Moreno fueron algunos de los que salieron a bancar a Lali.

El periodista Jorge Rial inició una campaña en X: “Pongamos en nuestro avatar a @lalioficial. Que sienta que ella hoy somos todos. Que hay que parar con ese acoso presidencial. Es grave”, escribió.

Otro de los que salió en defensa de la cantante en redes sociales fue el productor musical Daniel Grinbank, quien hizo una particular lectura de lo que está sucediendo: aseguró que la disputa provocará ‘propuestas millonarias’ para hacer un documental sobre la “incesante persecusión a ella”, y dijo que lo que está haciendo el Presidente es “un verdadero drama”.

Desde el ámbito musical, Ricardo Mollo, el icónico líder de Divididos, utilizó las redes sociales para defender a su colega y, también, a la cultura. “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”, publicó en sus historias de Instagram el músico, en un mensaje acompañado con una foto de Lali Espósito cantando durante uno de los partidos de la selección en los que se celebró el título en el Mundial de Qatar 2022.

Otro de los integrantes de Divididos, el baterista Catriel Ciavarella, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en defensa de la cantante pop. “El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable . Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la ‘humorada’ del payaso”, apuntó el músico.

El colectivo Actrices Argentinas, en tanto, publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X: “Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar! #Lali”.

Desde el sindicalismo, el que salió a apoyar a Lali fue Pablo Moyano: “¿Tienen que ir gratis a laburar? Son artistas y tienen que cobrar”, dijo hoy en declaraciones a Radio El Destape al ser consultado sobre la polémica. Incluso, el líder del gremio de Camioneros aseguró que “un presidente que está todo el día en Twitter no es serio”.

Sorpresiva fue la defensa de la artista que hizo la diputada Carolina Píparo, quien fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, aunque parece haberse distanciado del Gobierno tras su voto en contra a un par de incisos durante el debate en particular de la Ley Ómnibus.

“Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, escribió Píparo en su cuenta de X.

Otros sectores de la política también salieron a bancar a Lali. Desde el peronismo, Guillermo Moreno publicó en su cuenta de X su “solidaridad a @lalioficial por la agresividad y las mentiras del Presidente”.

Por su parte, el diputado peronista Pablo Yedlin apoyó a la artista con un video de la década del ‘90 en el que habla la recordada Mercedes Sosa, quien hablaba de “dictadura en democracia”: Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida misma, es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Cantaba una tucumana inolvidable, ejemplo de resistencia. Repudio los ataques de @JMilei a #Lali y artistas populares”, escribió el dirigente tucumano.

También Martín Lousteau, presidente de la UCR, se refirió a la polémica durante una entrevista en Radio Mitre y lo vinculó directamente con los subsidios que reciben algunas empresas.

“Por el tema de subsidios, veo que el Presidente le pega a Lali Espósito, pero no le pega al régimen (tributario) de Tierra del Fuego que recibe subsidios todo el tiempo y él tiene parientes de los beneficiados ahí que han recibido de todos los gobiernos. No les pega a las empresas grandes que reciben enormes subsidios de la Ley de economía del conocimiento que ya no le corresponde como Mercado Libre. Le pega a una artista con la voz del Presidente. Me parece que quizás no cobra dimensión de lo que es el lugar institucional para castigar a gente que ni siquiera está cumpliendo un rol político”, dijo el senador durante una entrevista con Radio Mitre.

Otro de los que apoyaron a Lali fue el economista Carlos Maslatón, quien fue aliado de Javier Milei pero que en las elecciones generales apoyó a Sergio Massa y es muy crítico del Gobierno libertario.

“Transmito mi apoyo total a Lali Espósito frente a esta difamación sin razón alguna por parte del gobierno de Milei, envidioso, impotente, que no tolera a una artista independiente que se manifiesta con libertad. Milei actúa como estatista y totalitario. Milei es antiliberal”, escribió en X en un posteo acompañado con una foto en la que se lo ve con la artista.

Otro de los que se refirió a los dichos de Milei fue Alberto Samid: “El presidente se refirió a @lalioficial como “Lali Depósito” Me parece de mal gusto y muy irrespetuoso. Lali Espòsito, el pueblo está con vos”, publicó.

Periodistas e influencers también dejaron sus apoyos a la cantante. #Bastadeatacaralali y de hacer creer que por culpa de los artistas no comen los chicos del Chaco”, escribió Laura Ubfal en X. “Aguante @lalioficial, aquí una soldada”, fue el mensaje de la influencer conocida como Juariu.

“El Presidente de la Nación ataca y estigmatiza nuevamente a Lali, una de las artistas populares más taquilleras y queridas de Argentina. Ella es un ejemplo de meritocracia y esfuerzo. Él es un psicópata con mucha suerte”, fue el duro mensaje de Sergio Chouza, economista e influencer.

Milei volvió a la carga

El presidente Javier Milei decidió redoblar hoy sus críticas a Lali Espósito por sus recitales públicos y aseguró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”.

En esta línea, y en declaraciones a radio La Red, el mandatario agregó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente retomó el apodo que utilizó ayer, en una entrevista con LN+, para referirse a la cantante: ¿Cuáles son las prioridades (de los gobernadores)? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival”. “Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, completó.

