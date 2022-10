La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este viernes que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman que lo acompañaban el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después contra la exmandataria.



Por su parte, el diputado opositor también presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el que negó la acusación en su contra y reclamó que sea investigado por supuesto “falso testimonio” el testigo que dijo haberle escuchado decir la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.



Día de cruces en la causa por el ataque a Cristina

Las presentaciones se dieron en un día en el que subió la tensión en torno al expediente: la querella por primera vez expuso por escrito fuertes diferencias de criterio con la jueza Capuchetti, mientras que el diputado Milman sostuvo que el testigo puso palabras en su boca con “inconfesables fines políticos”.



Los cruces están relacionados al desarrollo del legajo de investigación que hasta esta semana había mantenido en secreto y que se inició a partir de la denuncia de un testigo que dijo haber escuchado que Milman hizo referencias a un hecho que podría ser el atentado fallido contra la Vicepresidenta, dos días antes de que ocurriera.



El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: “Escucho con mis propios oídos que Milman dice textual ´cuando la maten yo estoy camino a la costa´, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ´y tu chofer?´ Y el le contesta: ´Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo'”.



A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.



Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles último cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos.



En ese contexto, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, quienes representan a la Vicepresidenta en el expediente, presentaron un recurso de reposición ante el juzgado de Capuchetti para que "se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco", según surge del escrito al que accedió Télam.



“Este recurso tiene origen en la denegación de la solicitud de esta querella vinculada con el secuestro de los dispositivos celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco Dicha, petición que se realizó verbalmente en un cuarto intermedio solicitado por esta parte durante las audiencias de las testigos”, sostuvieron los abogados.



“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”, remarcaron.



En la presentación se destacó además que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia la presencia del Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.



“El resto del testimonio se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo ´cuando la maten yo estoy camino a la costa´, la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada”, explicaron.



Aldazabal y Ubeira consideraron que, “más allá de lo que hicieran las partes”, la jueza debió “haber ordenado una medida indudablemente necesaria” mientras que “lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, ´fundándolo´ varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”.



Las contradicciones de las colaboradoras de Milman

Los abogados señalaron que los testimonios de Bohdziewicz y Gómez Mónaco presentaron contradicciones como por ejemplo que la primera respondió que no iba nunca a la confitería Casablanca cuando se le preguntó si había estado allí el 30 de agosto.



También aseguraron que hubo contradicciones entre las testigos en relación a lo que hablaron con el diputado Milman aquella tarde: una de las testigos dijo que se habían referido a los preparativos del viaje a Pinamar (que finalmente haría el diputado), mientras que la otra dijo jamás haber hablado de eso.



“El cuadro era, entonces, que el testimonio se había confirmado en todo salvo en la frase atribuida a Milman. Por un lado, entonces, tenemos a un testigo que relató algo que se confirmó en su mayoría. Por otro lado, tenemos dos testigos que se contradijeron entre sí claramente (respecto del viaje a Pinamar) y cuya memoria espacial parece ser bastante mejor que la temporal, ya que una recuerda donde estaba una mesa y como estaban sentadas pero sitúan en marzo eventos de agosto”, señalaron.



“Casablanca, por su parte, parecía haber escapado de los recuerdos de ambas; al menos, hasta que vieron las fotos. En otras palabras, mientras todo lo que dijeron Bohdziewicz y Gómez Mónaco es distinto de lo que pasó y ambas se contradicen, todo lo que dijo el testigo se verificó”, sostuvieron los abogados.



Los letrados recordaron además que ambas testigos recordaron haber estado el 30 de agosto en Casablanca solo en el momento en el que les fueron exhibidos los videos que permitieron reconstruir esa situación.



Para resolver esta contracción -señalaron los querellantes- la jueza “tenía dos opciones: o encomendarse a su intuición o producir pruebas. A criterio de esta parte, dado que se investiga el atentado de inusitada gravedad y que, probablemente, el secuestro de los celulares fuera la única forma de probar o descartar esta línea de investigación, esta hubiera sido la mejor opción”.



“Este recurso se presenta con la horrible sensación de que dejar ir a estas dos personas con estos celulares hirió gravemente la posibilidad de dilucidar esta hipótesis. Una vez que Bohdziewicz y Gómez Mónaco se fueron del juzgado, es casi obvio que le comunicaron a su jefe lo sucedido y que, si había alguna prueba, se estarán encargando de que deje de existir”, concluyeron.





La declaración de Milman



El diputado, por su parte, aseguró este viernes que "jamás" hizo la "afirmación" que le atribuyó un testigo en la causa por el ataque a la vicepresidenta y lo denunció por falso testimonio en un escrito presentado ante en la misma causa.



"Jamás hice una afirmación como la que el testigo ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con qué inconfesables fines políticos", dijo Milman en el escrito que fue remitido a la Cámara Federal porteña que, por sorteo, lo envió al juzgado federal 11 a cargo interinamente del juez Julián Ercolini para que lo investigue.



“He estado reunido en el referido bar ubicado en la calle Rivadavia 1901 con mis secretarias, siendo que, en la oportunidad a la que el ´testigo´ se debe referir, estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas”, aseguró Milman en el escrito que presentó.



“Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana, la otra semana fui al Partido de la Costa, habiendo ido y vuelto en el mismo día y fui también a San Antonio de Areco por el día, ello en tres semanas diferentes previo al encuentro de Mar del Plata”, continuó.



“Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ´testigo´ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con qué inconfesados fines políticos”, concluyó Milman en su presentación.



ANÍBAL FERNÁNDEZ ASEGURÓ QUE MILMAN "VA A TENER QUE EXPLICAR" SUS REUNIONES

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman "va a tener que explicar" ante la Justicia las reuniones que mantuvo en inmediaciones del Congreso Nacional días antes de producirse el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que su cartera hizo "todo lo que le pidieron" para colaborar en la causa que se sigue por el atentado contra la exmandataria.



"Lo que han hecho es esta porquería que ahora van a tener que explicarla ante la Justicia sobre sus propias reuniones", señaló Fernández al referirse a la situación de Milman en declaraciones a la prensa formuladas tras encabezar un acto por la Semana de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires.



Un testigo, que trabaja en el Congreso de la Nación, declaró ante la Justicia que el 30 de agosto, horas antes del intento de asesinato a la Vicepresidenta, se encontraba en un bar llamado Casablanca, donde también se encontraba Milman en compañía de dos allegadas.



"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", aseguró haber escuchado el testigo -un asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri- de boca de Milman a sus dos colaboradores, según una declaración que prestó el pasado 23 de septiembre ante la jueza María Eugenia Capuchetti que instruye en la causa por el intento de magnicidio a Fernández de Kirchner.



Fernández exhortó además a prestar atención "a todas las cosas que han sucedido y a la cantidad de hechos que se dieron desde el 18 de agosto y que nadie puede explicar".



Consultado por la prensa sobre este tema, el funcionario manifestó que "me hace ruido por las casualidades", al asegurar luego que no cree en ellas.



"Se tienen que hacer cargo de lo que han hecho" dijo sobre la oposición, y argumentó que "las cosas que han tocado están plagadas de sus dedos".



Por otro lado, sobre la investigación por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta expresó que "no voy a hacer ningún tipo de valoración al respecto" y destacó que desde el Ministerio que conduce "se hizo todo lo que le pidieron".



"El primer traslado desde el lugar del hecho hasta la justicia fue llevado por nuestra gente y al llegar nos entregaron un recibo que decía, que estaba intacta la cadena de custodia", agregó.



En esa línea, aseguró que desde su cartera tienen "la responsabilidad de actuar como auxiliares de la justicia".