Con sueño propio. Lavagna hoy no imagina posible la reelección de Macri; una lectura que alimenta su propio sueño de alcanzar un balotaje.

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, elogió ayer al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, por "aceptar la realidad" de la situación económica del país, lo que "no hacían las anteriores autoridades", tras las medidas de controles de cambio dispuestas el domingo.



Acompañado de su candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, el exministro de Economía celebró que "las nuevas autoridades hayan mostrado una capacidad para reconocer la situación"; y sin llamar por su nombre ni a Lacunza ni al exministro Nicolás Dujovne, igual fue explícito: "Aprecio el cambio que ha habido" en la cartera, porque el actual ha sido "capaz de reconocer lo que no reconocían las anteriores autoridades". En ese punto, opinó que "aceptar la realidad siempre es beneficioso, porque es malo trabajar sobre la base de ilusiones, discursos y políticas que en realidad no responden a lo que está pasando, y creo que el ministerio de Hacienda definitivamente aceptó la realidad". "La deuda que se ha tomado en los últimos años ha sido muy importante, particularmente en un país en el que la economía está parada: si estuviera creciendo se podría hacer más soportable, pero en el caso argentino era evidente que esa deuda en algún momento iba a terminar generando situaciones como las que estamos viviendo", opinó ."Todos tenemos que contribuir a que esto sea lo más tranquilo posible", afirmo.