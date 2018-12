La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, que no podrá aplicarse en los torneos de fútbol local que se reinician en la segunda semana de enero de 2019, porque la Cámara Alta decidió no incluirlo en la sesión convocada para hoy.



Durante la sesión, la tercera del período extraordinario de sesiones, los diputados debatieron el texto enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo luego de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental, en el barrio de Núñez, cuando un grupo de personas atacó con piedras el micro donde viajaba el plantel de Boca Juniors.



Sin embargo, el proyecto no será ley este año ya que los senadores definieron no incluirlo en la sesión extraordinaria de hoy.



La iniciativa fue enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2016 al Congreso, pero había perdido estado parlamentario y, tras los hechos de violencia que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el Gobierno lo volvió a impulsar.



Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), aseguró que la iniciativa busca incorporar algunas contravenciones que, dijo, "adquieren calidad de delito".



Télam