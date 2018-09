Jorge Cifuentes -hermano del empresario Mario Cifuentes, que es investigado por lavado y que le debe a la AFIP unos 800 millones de pesos- acusó al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck de haber recibido una millonaria suma en 2011 para su campaña política, cuando secundaba al exgobernador asesinado Carlos Soria.



Jorge Cifuentes hoy es testigo protegido y fue empleado de la empresa de servicios petroleros OPS de su hermano, donde se habrían desarrollado importantes operaciones de lavado. Según sus declaraciones -que están incorporadas en la causa-, su hermano le entregó un bolso al entonces candidato a vicegobernador Weretilneck con dos millones de pesos. El hecho habría ocurrido en la ruta 22 cerca de Cipolletti, una zona en la cual la empresa tiene sus oficinas.



"Weretilneck, para mí, es un delincuente. Hay que preguntarle por sus viajes a España. Hay que preguntarle por el dinero que le dieron en la ruta 22 en los bolsos. Mario Cifuentes y Weretilneck se fueron con el bolsito en un auto", le relató Jorge a AM 550 de Neuquén. Ya a mediados del año pasado, Cifuentes le había contado a periodistas del diario Río Negro la escena en la que figura Weretilneck.



"Mi padre se reía cuando decía: si gana Weretilneck, Mario le va a poner rulemanes a la provincia y se la lleva. Tengo entendido que Mario puso muchísimo dinero para la campaña, que se llevaron bolsos y se entregaron en la Ruta 22, allí donde ahora OPS expone todos sus camiones", dijo entonces Cifuentes. "Sé que viaja Mario de Buenos Aires a Neuquén venía de España, llegan y cruzan al banco, cargan los bolsos con dinero y se van a la Ruta 22. Allí llega Weretilneck con mucha gente más, en varios vehículos, ponen en el baúl del vehículo de Weretilneck los bolsos con dinero para la campaña y se van Weretilneck y Mario. Después vuelven los dos. Luego van a comer al ACA", detalló. Consultado, el mandatario negó la acusación e indicó que no conocía personalmente a Jorge. "(A Jorge) No lo conozco, nunca tuve ninguna relación con él", señaló Weretilneck. "Todos los ingresos de la campaña electoral del 2011 se pueden verificar en las rendiciones de campaña del partido justicialista y el Frente Grande de Río Negro", agregó. "Nunca recibí plata, es mentira", sumó.



Por la diferencia

Ernesto Clarens, el financista K, confirmó a la Justicia que el secretario privado Daniel Muñoz, "engañó" al expresidente Néstor Kirchner e hizo confeccionar valijas en las que sólo entraran 800 mil dólares para quedarse con la diferencia. Clarens declaró por estos días ante el fiscal Carlos Stornelli por tercera vez.