El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria al diputado Máximo Kirchner en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Tendrá que presentarse el próximo 23 de octubre. El hijo de la ex presidenta había sido mencionado por el ex secretario de Obras Públicas, José López, que figura como arrepentido en el expediente. López lo señaló como un integrante del circuito de los supuestos pagos ilegales.

Además, Bonadio también citó al ex secretario de Justicia Julián Álvarez que integra La Cámpora y era señalado como uno de los operadores judiciales del kirchnerismo en Comodoro Py. Según Fuentes judiciales la indagatoria para el líder de La Cámpora está vinculada a las acusaciones que recaen sobre otros integrantes de la agrupación.

La citación a Máximo se da luego de que declaren varios de los jefes de La Cámpora, la agrupación que comanda el actual diputado. Por el despacho del juez ya pasaron los diputados Andrés "el Cuervo" Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro y el legislador provincial José Ottavis. Este último hoy está alejado de la agrupación, pero en las fechas que aparece mencionado era parte central de la agrupación.

Por estos días el juez tenía que definir si procesaba a los integrantes de la agrupación.

En esta causa Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba fondos ilegales de empresas contratistas del Estado.

Los dirigentes de la agrupación que conduce Máximo Kirchner están señalados de ser los receptores del dinero que los ex funcionarios cobraban a empresas contratistas del Estado. Tanto José Ottavis, como Andrés Larroque fueron mencionados por Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina. Por su lado, Eduardo “Wado” de Pedro fue señalado por José López, ex secretario de Obras Públicas y arrepentido en el expediente.

Todos rechazaron las acusaciones en su contra, negaron haber manejado dinero proveniente de las presuntas coimas cobradas a las empresas contratistas del Estado y coincidieron en un argumento: ser víctimas de una “causa armada políticamente”. Descreen de los cuadernos con las anotaciones de Oscar Centeno -ex chofer de Roberto Baratta-, y creen que el objetivo es la ex presidenta.

Es en ese contexto que el juez Bonadio citó a Máximo, cuando tiene que decidir si las explicaciones brindadas por los camporistas son suficientes para eximirlos de responsabilidades.