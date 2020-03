El Gobierno nacional avanza en la reglamentación del decreto que dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia para definir los alcances del beneficio de $10.000 que se pagará a mediados de abril a 3,6 millones de hogares y establecer canales de pago alternativos para los sectores no bancarizados.



El trámite para esas personas, quienes cobrarán el aporte único hacia el 15 de abril, comenzará esta medianoche con la etapa de pre inscripción mediante un formulario sencillo al que los solicitantes podrán acceder desde la página www.anses.gob.ar



Los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y los de las categorías A y B, deberán cargar sus datos durante los próximos cinco días, comenzando desde el primer minuto del viernes para los DNI que finalicen en 0 y 1, en tanto que se sumarán de manera automática quienes cobren una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.



El director de la Anses, Alejandro Vanoli, afirmó que se están evaluando "un montón de situaciones o actividades económicas que están en zonas grises" para la percepción de este ingreso familiar, y que se está trabajando para "clarificar lo antes posible con el espíritu de priorizar a quienes están en una situación mas compleja en esta crisis".



Entre los temas pendientes de definición se cuentan los mecanismos alternativos de cobro vía cuentas bancarias, para lo cual Vanoli aseguró que las entidades financieras están acelerando la habilitación de cajas gratuitas, además de las distintas aplicaciones y billeteras virtuales existentes.



"Somos conscientes que hay muchas personas que no van a tener la cuenta o la tarjeta y entre otras iniciativas en el Correo Argentino, en la sucursal o oficina postal más cercana al domicilio, se van a estar acreditando los fondos para retirar en efectivo", adelantó el titular de la Anses.



Entre las definiciones pendientes sobre el universo de beneficiarios, Vanoli también dijo que se analiza la situación de aquellos que podrían ser alcanzados por el IFE pero que concretaron alguna operación de compra de divisas (aún con el tope de 200 dolares mensuales).



Lo mismo ocurre con la posibilidad de alcanzar con el beneficio a los extranjeros, quienes "en este momento están afuera" de IFE, pero que "es algo que esta bajo análisis en el gobierno".



Tampoco estarían contemplados en esta etapa los monotributsitas de categorías superiores a las ya contempladas A y B, ni los autónomos que podrían estar alcanzados por otras medidas que fueron adoptadas o que están en estudio en el Gobierno.



"No se descartan medidas adicionales, sin generar expectativas que no se puedan concretar, pero hay vocación de ayudar a todos los que hoy tienen dificultades con distintos instrumentos", enfatizó.



En este aspecto, Vanoli recordó que desde los distintos ministerios y desde la AFIP se están expandiendo los los aportes del Programa de Recuperación Productiva (Repro), se estarán suspendiendo el pago de contribuciones patronales, y una batería de medidas para llegar a las pymes en dificultades ante la actual crisis.



También reseñó que el espíritu del IFE es "que los sectores medios o medios bajos golpeados por esta situación puedan aplicar a este beneficio", y excluir a quienes tienen "una capacidad contributiva significativa" y cuenten por ejemplo con más de un inmueble, auto de lujo, depósitos, operaciones en monedas extranjeras, parámetros que se darán a conocer con la reglamentación.



"Este Ingreso Familiar de Emergencia es un instrumento pensado para suplementar a las personas" definió Vanoli al recordar que en el caso de los empleadores de trabajadores de casas particulares "esto es una ayuda adicional que no reemplaza o sustituye a la obligación del empleador de pagarle el sueldo".



Para la preinscripción, desde la medianoche podrán inscribirse quienes tengan documentos terminados en 1 y 2, el sábado aquellos que finalicen en 2 y 3; el domingo los terminados en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 en 8 y 9.



Vanoli recomendó por último, a quienes tengan dudas sobre si están comprendidos o no en el beneficio excepcional, "que se preinscriban igual".