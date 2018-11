La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la Argentina "es un país libre", por lo que "el que quiere estar armado que ande armado", si bien señaló que el Gobierno "prefiere" que no se dé esa situación.



"Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada", señaló Bullrich.





En declaraciones periodísticas formuladas en la localidad cordobesa de Río Cuarto, la ministra volvió a defender al policía Luis Chocobar, quien enfranta un juicio por matar a un presunto delincuente. "Actuó para defender a la gente", dijo Bullrich, quien confió en que en el juicio oral contra el uniformado se va a imponer "la razón y la lógica".

"La razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante. Fue así de claro.El policía Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. Él estaba de vacaciones con su familia. Él actuó como policía, bien. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?", subrayó.





Bullrich realizó declaraciones al salir de un restaurante, mientras un grupo de estudiantes la insultaba desde la esquina. "Lo que decimos es que si hay alguien que defiende a la gente no lo ataquen y no lo destruyan porque él como policía defendió a la gente. Él podría haberse quedado quieto", agregó.