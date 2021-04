El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, informó ayer que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses.

En un comunicado, el senador afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones.

Bullrich comienza diciendo en el texto difundido a la prensa: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo. Tengo ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular".

"La ELA es compleja pero respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

El senador sostuvo que "el compromiso asumido con los argentinos no se modifica por este diagnóstico", y añadió que "hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos". Además, afirmó que se siente "parte de algo mucho más grande" que él y que su "vocación de servicio está intacta". "Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida de las personas con ELA", expresó.

"Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Apoyado en Dios y mi familia, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo". "Voy a averiguarlo y a hacerlo valer la pena. Vivir, también, se trata de darle para adelante", concluyó.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó el acompañamiento a Bullrich. "Estoy segura que su profunda fe en Dios le dará la fortaleza necesaria", escribió en Twitter.

"En memoria de Héctor Timerman (el excanciller kirchnerista fallecido por cáncer) creo firmemente que la confrontación política no debe deshumanizarnos", sostuvo. También el expresidente Mauricio Macri le envió por Twitter un mensaje: "Fuerza. Sé que sos un incansable luchador".

La ELA es una enfermedad degenerativa infrecuente y progresiva, que se caracteriza por la pérdida gradual de neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal y que aún no tiene cura.