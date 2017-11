Peña. Consideró que el viaje de Macri a Nueva York cobra "una dimensión extra en la lucha antiterrorista" tras el ataque que mató a 5 argentinos.

Después de siete meses sin representación diplomática oficial en EEUU, el Gobierno argentino aceleró el paso en busca de encontrarle un reemplazo al diputado nacional electo, Martín Lousteau, en la Embajada de EEUU que abandonó sorpresivamente para regresar, y hacer campaña, en busca de una banca por afuera de Cambiemos.



Según adelantó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "posiblemente en los próximos días" se pueda "definir" el nombre del embajador de la Argentina ante los EEUU, que sería en coincidencia con el viaje del presidente Mauricio Macri hacia ese país, para participar de un evento del Council of the Americas.



El funcionario, en una conferencia de prensa en el Centro Cultural Kirchner, tras una reunión de gabinete ampliado, indicó que "posiblemente en los próximos días podamos tener una definición" al ser consultado sobre el nombramiento del sucesor de Martín Lousteau, quien dejó imprevistamente el cargo en abril pasado.



Lousteau concluyó su misión diplomática para regresar al país y postularse como candidato a diputado nacional en la Ciudad por el espacio Evolución Ciudadana.



Hasta pocos días antes de las elecciones arreciaban los rumores en la prensa porteña sobre la posibilidad de que el hoy electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, tomaría la posta en la Embajada Argentina en EEUU y su lugar en el Congreso sería ocupado por su suplente. Hoy, se desconoce si ese plan que analizaba Macri sigue en pie o hay otros postulantes en carrera.



Uno de los problemas más polémicos que tiene hoy sin resolver y con destino incierto la relación bilateral tiene



que ver con las trabas impuestas al biodíesel argentino por la administración del presidente, Donald Trump,que hace inviable la exportación.



Sobre este particular, el canciller Jorge Faurie afirmó que se aspira a lograr "un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes". "En este momento hay un equipo negociador en Washington llevando adelante las negociaciones, que no tiene plazo de fechas", confirmó el funcionario.



Macri tiene previsto estar en Nueva York el 7 y 8 de noviembre, para participar del evento organizado conjuntamente por el Council of Americas y Black Rock, el fondo de inversión más grande del mundo, que maneja más de 5 billones de dólares en activos. La conferencia girará sobre las oportunidades de inversión en la Argentina y se anuncia que expondrá el titular del Banco Central, Federico Sturzenneger y el presidente y CEO de Black Rock, Laurence Fink.



Macri partirá el domingo y en su periplo por la Gran Manzana también tiene previsto entrevistarse con el secretario general de las Naciones Unidas, el exprimer ministro portugués Antonio Guterres. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó ayer que viajará a EEUU como parte de la comitiva que acompañará a Macri, que también integrarán otros mandatarios peronistas y legisladores.



¿Más despidos?



El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no descartó ayer nuevos despidos en el sector público, al advertir que desde el Gobierno buscan "un Estado austero y eficiente". En declaraciones radiales, el ministro del gobierno de Mauricio Macri consideró que esto "es clave para que la economía se potencie".