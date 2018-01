La familia y amigos de Emilia Norton (20) iniciaron una campaña en las redes sociales para que cualquiera que pueda aportar datos que ayuden a encontrarla lo haga. La joven estaba en Viña del Mar y debía viajar a Santiago de Chile para encontrarse con unos amigos y nunca llegó.

Julieta, una de sus amigas y quien publicó el mensaje para comenzar su búsqueda contó que Emilia había viajado a Chile con su familia para disfrutar de unas vacaciones y, al finalizarlas, decidió quedarse para probar suerte con la gastronomía, debido a que hace poquito se recibió de chef.

Gente estamos buscando a Emilia Norton..hija de un amigo. Por favor difundan con los contactos q tengan en chile. Urgente. Posted by Carolina Lask Holtzeker on viernes, 19 de enero de 2018

El miércoles de la semana pasada Julieta habló por última vez con su amiga, quien le contó que se pensaba quedar un tiempo con un grupo de jóvenes que había conocido en una plaza de Viña y que la habían invitado a quedarse en una casa okupa.

"Hablé con ella el miércoles, no mucho porque nos costaba comunicarnos y después no contestó. Los amigos que estaban allá me llamaron para contarme que hacía tiempo que la veían rara, como perdida, y después volvieron a llamarme para decirme que no la habían vuelto a ver y que no sabían en dónde estaba", agregó la chica.

Fuente: Los Andes

Sus papás viajaron a Chile para tratar de encontrarla y sus amigas quedaron al frente de la búsqueda, por lo que piden que ante cualquier información se comuniquen a los teléfonos 156 522 714 (Julieta) o al 152 403 923.