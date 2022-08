Cuando todavía se mantenía caliente la polémica en feudo propio, en el Gobierno, la Justicia y la oposición, por su defensa ante las denuncias y pedido de condena en la causa Vialidad del martes en Youtube, ayer Cristina Kirchner volvió a la carga contra los fiscales, los medios y el macrismo. Mientras, desde las entrañas del Frente de Todos (FdT) y el PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner, se prepara una gran marcha de apoyo a la Vicepresidenta. A muchos les endulza los oídos hacerla el 17 de octubre, el Día de la Lealtad peronista, aunque queda lejos en el tiempo.

Cristina volvió ayer a cuestionar el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad y los exhortó a leer la Constitución y los libros de derecho penal y proceso, que 'no muerden'.

'Tres toneladas de pruebas: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden', publicó ayer por la mañana temprano en su cuenta de Twitter la Vicepresidenta. La publicación fue acompañada por un posteo de un titular de Clarín del 30 de julio que decía 'Vialidad: el fiscal inicia su alegato el lunes basado en tres toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner' y el afiche de una serie de Netflix titulada '3 toneladas', que relata el asalto que en 2005 un grupo de ladrones realizó al banco más grande de Brasil.

De esta manera, la Vicepresidenta renovó las críticas contra los fiscales del juicio, luego de que el martes ejerciera su 'derecho a la defensa' por su canal de Youtube después de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en la etapa de los alegatos.

La expresidenta insistió con exponer en su defensa presuntos vínculos entre el fiscal Luciani con el macrismo. En ese sentido, Cristina Fernández difundió ayer el recorte de un obituario publicado en un matutino porteño que demuestra el vínculo personal entre el fiscal de la causa de Vialidad, Diego Luciani, y el exfuncionario macrista Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, quien permanece prófugo de la justicia.

'Mirá el obituario de La Nación de mayo del 2021. Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia en Uruguay por la causa de la mesa judicial macrista, envía sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal Luciani', publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde adjuntó el mencionado recorte.

En ese obituario, 'Fabián Rodríguez Simón y familia despiden al querido Manu y acompañan con cariño a Ana y los chicos'. Esas palabras de condolencia del exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri y actual diputado del Parlasur refieren a Manuel Abelleyra, un ejecutivo que falleció en mayo de 2021 a causa de coronavirus.

'Todo sigue haciendo juego con todo', subrayó la vicepresidenta en el cierre de su publicación.

Mientras Cristina se sigue peleando con la Justicia para mantener encendida la llama del clamor K, se multiplican los mensajes de apoyo y las advertencias 'si la tocan a Cristina'.

Desde el lunes, la Vicepresidenta comenzó a recibir un masivo apoyo de los dirigentes del Frente de Todos -encabezados por Alberto Fernández-, así como de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. También la militancia K mantiene la vigilia frente a su casa de Recoleta donde le hacen el aguante como a una rockstar.

Ayer, el dato más destacado del operativo clamor fue la confirmación desde varios sectores que integran el Frente de Todos de que avanza la idea de organizar una 'gran marcha' en conjunto con el movimiento obrero, el PJ y los movimientos sociales en respaldo de la exmandataria. Hasta el momento, hay convocatorias dispersas en distintos lugares del país: para hoy se espera una reunión del PJ bonaerense a las 12.30 en La Plata, un cabildo abierto del PJ porteño a las 18 y una marcha del FdT de Córdoba en la capital provincial para la misma hora. También marcharán en Santa Fe y Rosario.

El PJ bonaerense, conducido por el diputado Máximo Kirchner, mantendrá un encuentro en La Plata, según confirmó ayer el ministro de Justicia Julio Alak: 'Menos Twitter y más calle', dijo y adelantó que pedirá que se realice 'una multitudinaria marcha'.

Sobre la posibilidad de realizar una marcha general, la jefa de bloque de Unidad Ciudadana del Senado, Juliana Di Tullio, adelantó: 'Dentro del peronismo yo soy de las que exige movilizarse. Por eso estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que somos millones y estamos dispuestos a dar pelea' y arriesgó la posibilidad de realizarla en la emblemática fecha del 17 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Lealtad peronista.

En la misma sintonía, el triunvirato de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantaron que 'en los próximos días habrá reuniones y se va a consensuar con distintos sectores de la sociedad una gran movilización'.

Acuerdo por el litio

Las empresas YPF y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado firmaron ayer un acuerdo de asociación para el desarrollo de un proyecto exploratorio de litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicadas en Fiambalá, departamento de Tinogasta

Los piqueteros, en pie de guerra

Organizaciones sociales, gremiales y políticas anunciaron que durante los próximos días realizarán asambleas en todo el país en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras denunciar en un comunicado que 'el Partido Judicial, junto a medios de prensa hegemónicos, quieren encarcelar' a la expresidenta, en el marco del juicio conocido como Vialidad.

La organización Unidad Piquetera (UP) anunció un "plenario abierto" para el próximo sábado por la tarde. Así lo informó a través de sus redes sociales, donde manifestó que "con Cristina no se jode" y "si no hay democracia, hay 17 de Octubre". La convocatoria se llevará a cabo el sábado 27 desde las 15, en Paseo Colón 731 en la CABA.

El respaldo de líderes regionales

Los presidentes de México, Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, manifestaron su rechazo a la 'injustificable persecución judicial' contra Cristina Fernández de Kirchner, para quien la fiscalía de la causa conocida como Vialidad pidió 12 años de cárcel.

La declaración, que fue leída por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en la Casa Rosada, lleva también la firma del jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, quien ya había expresado el lunes su apoyo a la vicepresidenta y había considerado a la causa como una 'persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares'.

'Junto a los presidentes López Obrador, Petro y Arce manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina y condenamos las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos', escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado acompañó la declaración con el documento rubricado por los cuatro mandatarios: 'Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner', inicia el texto.

Según los citados jefes de Estado, 'dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal'.

También señalaron que 'el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales'.

Luciani pide abrir otra causa e investigar a Máximo

Máximo. Como jefe del PJ bonaerense reunirá hoy a su tropa para definir qué medidas tomará en su defensa. Todos piensan un una gran marcha.

La denominada causa Vialidad, que tiene en máxima alerta a Cristina, también puede ser generadora de otro dolor de cabeza judicial para la vicepresidenta. Es que el fiscal Diego Luciani pidió abrir otra causa para investigar los mensajes entre Máximo Kirchner -que en ese entonces no ocupaba ningún cargo- y el exsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Cristina, José López, el mismo de los bolsos con los 9 millones de dólares.

El nombre del hijo primogénito de Néstor y Cristina Kirchner saltó en la investigación y se hizo público por primera vez hace un par de semanas en pleno proceso contra su madre por presunta corrupción en la obra pública vial.

Fue a raíz de una serie de mensajes que se extrajeron del celular de José López donde se le consulta al hoy diputado nacional dónde debían ubicarse las cien cuadras de pavimento que terminaron en manos de Lázaro Báez.

Para el fiscal Diego Luciani eso mensaje en los que también aparecen otros funcionarios, un amigo del ahora diputado y también su expareja, significaron una 'clara intervención' en esa y otras obras volcadas a la provincia. Por eso, en la última audiencia y tras pedir una condena de 12 años para la vicepresidenta, el fiscal Luciani solicitó que se realice una extracción de testimonio para investigar nuevos hechos. En los hechos es un pedido para que se abra otra causa judicial esta vez para investigar a Máximo Kirchner.

La fiscalía en un comienzo no iba a solicitar que se incluya al hijo de Cristina Kirchner porque no ostentaba ningún cargo público, pero después por la dimensión de obras y el poder de decisión que tenían 'se entendió pertinente que se abra una investigación al respecto'.