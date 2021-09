El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que el Frente de Todos (FdT) "está unificado, sin fisuras, tratando de vencer las cortinas de humo". A una semana de las PASO, se mostró convencido de que el oficialismo triunfará, en tanto que volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri, al señalar que "limitado dejó el futuro de los argentinos".



"Desde el Frente de Todos nos enfocamos en llevar un mensaje de optimismo a cada rincón del país. El Frente está unificado, no tiene fisuras y tratamos de vencer la cortina de humo y el desánimo con la que tratan de bloquear lo que está sucediendo en Argentina", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio El Destape.



"No tengo dudas que el domingo 12 vamos a ganar las PASO, que nos van acompañar en el reconocimiento al presidente Alberto Fernández, a la recuperación económica que se esta viviendo, a la tarea de cuidado que se hizo el año pasado, y a la vacunación, no solo como una política sanitaria sino también como una política económica", afirmó más tarde en diálogo con radio Mitre.



En ese marco, volvió a cuestionar a Macri, quien ayer sostuvo que si los integrantes del FdT pierden las elecciones legislativas "se van a tener que ir", y dijo que "limitado dejó el futuro de los argentinos, con desempleo y crecimiento de la pobreza"



"El discurso del odio daña la democracia", insistió Cafiero, y consideró que "cuando sembrás odio cosechas odiadores y (desde la oposición) se tienen que hacer cargo del odio que siembran en la sociedad argentina".



En esa línea, el jefe de Gabinete ratificó que los dichos de Macri representan una "expresión totalmente antidemocrática", y agregó que "no hay que dejar pasarlas por alto, no se pueden permitir ya que son declaraciones peligrosas y la palabra tiene peso".



En el mismo sentido, desestimó declaraciones de Patricia Bullrich, la titular del PRO, y señaló que "es parte también de un discurso de odio que ha promovido durante todo el año pasado, y lo sigue haciendo, y eso daña la democracia".



En ese punto, Cafiero destacó que "el valor democrático no es de un Gobierno o de Santiago Cafiero, es de los argentinos, porque al final de este mandato de Alberto Fernández, la Argentina va a cumplir 40 años de democracia, y ese es un activo que tenemos todos".



Respecto de su futuro político, Cafiero puntualizó que está "muy enfocado en la tarea que tengo, que es coordinar un gabinete de 20 ministros, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las tareas de la obra pública, esas son nuestras tareas y es lo que el Presidente me encomendó, para mi es un gran honor".



Ante una consulta, subrayó que el Presidente está "muy conforme con su gabinete, tiene una alta consideración de sus ministros, así lo indica en las reuniones, y él está muy encima de cada gestión, así que no hay porque esperar cambios después de las elecciones".



De todos modos, dijo que, "por supuesto, que sí el Presidente considera que hay que corregir el equipo, lo hará, pero hoy está muy conforme con la tarea que se lleva adelante".



Por otro lado, consultado por la demoras que se produjeron en la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik, reconoció que "fue el que más nos costó conseguir, pero se está resolviendo".



"No hay que entrar en pánico si todavía quedan personas sin la segunda dosis de esa vacuna, están llegando, obviamente que hubiéramos querido que las vacunas llegaran antes, pero estamos entusiasmados por las dosis que se están fabricando acá, y que se liberarán en los próximos días", completó sobre el tema.



Fuente: Télam