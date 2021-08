Santiago Cafiero dijo eque “agosto va a ser el mes de la segunda dosis” en la vacunación contra el coronavirus y que tienen expectativas de que las vacunas de Pfizer lleguen al país en septiembre.

En diálogo con Radio 10 y El Destape Radio, el jefe de Gabinete habló de las vacunas contra, el presente y el futuro del plan estratégico de inmunización, y aseguró que “mucho más del 50% de las personas mayores de 60 años” ya tienen los esquemas completos mientras se avanza “a paso muy firme”.

“El mes de agosto es el mes de la segunda dosis” para completar los esquemas de vacunación, remarcó el funcionario, y consideró que la vacuna es “la puerta que nos va a ayudar a salir” de la pandemia.

Sobre ese tema, al evaluar la marcha de la campaña vacunatoria, subrayó que la sociedad argentina ya tiene “una cobertura muy importante con primeras dosis”, lo que está en línea con el plan inicial en la materia.

“Salimos a pelear cada una de las vacunas, porque pelear por una vacuna es pelear por una vida y para nosotros eso no se negocia”, afirmó. Además, rechazó críticas opositoras sobre la elección de las vacunas, a las que tildó de “absurdas”.

“Los que decían que esto (conseguir vacunas en medio de una pandemia global) era sencillo todavía no trajeron una vacuna; los que decían que esto era sencillo, que había que estar vinculados a no sé quien, y resolverlo de tal o cual modo, hasta acá no acercaron una solución”, planteó.

Y luego añadió, en alusión a los representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio: “Se acuerdan del sistema de salud ahora; pero cuando les tocó, lo lo desfinanciaron”.

Sobre las próximas acciones del Plan Estratégico de Vacunación, Cafiero adelantó que la determinación del Ejecutivo es seguir “cerrando contratos con diferentes laboratorios sin ideologías, sin geopolítica”.

Finalmente habló de las vacunas desarrolladas por los laboratorios estadounidenses Moderna y Pfizer.

“Tenemos expectativa de que las vacunas de Pfizer estén llegando para el mes de septiembre, después de cerrar el marco contractual que tenemos que terminar de firmar”, detalló, y añadió que el abastecimiento con esos inmunizantes terminará de verse cuando se firme “el cronograma de entregas” con el Ministerio de Salud, informó Télam.

“Son vacunas que se van a seguir utilizando (de acá en adelante), así como Moderna para el uso pediátrico, para ampliar ese abanico de vacunas”, explicó.

Finalmente, como análisis general de la conducta individual frente a la pandemia, destacó que la sociedad argentina tiene “mucha cultura de vacunación” y estimó que el país tiene uno de los calendarios de vacunación “más extensos de la región”.