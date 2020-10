El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, disparó munición gruesa contra Juntos por el Cambio, fuerza a la que acusó de tener un discurso de "terraplanismo político" y le advirtió que si no deja de lado "el discurso del odio" va camino a convertirse "una ultraderecha antidemocrática y minoritaria".

"Creo que si la oposición no baja los decibeles y alejarse del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria", sentenció Cafiero durante el informe sobre la marcha del Gobierno que brinda ante el Senado.

Cafiero aprovechó la oportunidad que le presentó Pamela Verasay (UCR-Mendoza), quien durante la ronda de preguntas de los senadores de la oposición le pidió al jefe de Gabinete que hiciera pública su opinión sobre la oposición.

El funcionario fue más allá y en su crítica a Juntos por el Cambio comparó el discurso de ésa fuerza con el que sostienen aquellos que rechazan la idea de la redondez del planeta tierra.

"Esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado; este terraplanismo político, que quiere discutir sobre valores democráticos, que incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y comprobadas, me parece que no es el camino", agregó Cafiero.

"Qué opina usted de la oposición", fue la pregunta que le formuló la mendocina Verasay, y Cafiero no dejó pasar la oportunidad.