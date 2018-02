Acusación. Hugo Moyano (al centro) acusó "al Gobierno de tapar lo que pasa. Cada vez que habla Pablo o yo, allanan Independiente o Camioneros".

El Sindicato de Camioneros modificó ayer la fecha de la movilización convocada originalmente para el 22 de febrero, a raíz de la controversia generada con familiares de la tragedia de Once, y la realizará un día antes para que no coincida con el sexto aniversario del accidente ferroviario que costó la vida de 52 personas.



El anuncio fue formulado ayer por el dirigente Pablo Moyano durante una reunión realizada en el gremio camionero del que participaron los principales dirigentes de las dos CTA (Central de Trabajadores de Argentina), la Corriente Federal de Trabajadores y los diputados nacionales de Unión Ciudadana, Walter Correa y Vanesa Silley, tras un propuesta del gremialista ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.



En el escenario se ubicaron junto a Moyano el dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel; el bancario Sergio Palazzo, y los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, quienes acompañaran la movilización del 21.



En primera fila estuvieron presentes los dirigentes sindicales Ricardo Cirielli (aeronáuticos) y Facundo Moyano (peajes).



Luego de explicarse que se había modificado la fecha atendiendo los reclamos de los familiares de las víctimas de la tragedia, Micheli calificó como "muy buena" la decisión de cambiar la fecha.



Posteriormente se sumó al encuentro Hugo Moyano, que sostuvo que "si no reaccionamos a tiempo, estos señores nos llevan puestos".



En paralelo, ayer deliberaron en la sede del gremio de sanidad (ATSA) que conduce Héctor Daer -también cotriunviro de la CGT-, los sectores gordos e independientes, quienes ratificaron la "moderación" que caracteriza a ese espacio y que no participarán en la marcha. Confirmaron que "no están dispuestos a romper la CGT" ni a abandonar sus cargos en el consejo directivo, mientras Daer se pronunció por continuar bregando parar lograr "la unidad".



A fines de enero, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios anunció una marcha para el 22 en "defensa del convenio colectivo de trabajo" del sector y por la "preservación del empleo y mejoras salariales". La marcha (se espera que sea en la ciudad de Buenos Aires) coincide con el avance en la Justicia de causas judiciales contra la familia Moyano, lo cual incrementó el conflicto entre el dirigente y el Gobierno de Mauricio Macri. Télam