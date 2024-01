Con la intención de seguir negociando con la oposición para que no se sigan cayendo artículos en el debate en el recinto, el oficialismo de la Cámara de Diputados convocará recién para la próxima semana a una sesión especial para tratar el proyecto de Ley Ómnibus. Tras dar en la madrugada de ayer el primer paso hacia la media sanción de la norma con el trabajoso dictamen de mayoría que se consiguió con el apoyo de bloques opositores dialoguistas, se decidió postergar la votación que en principio se esperaba para hoy jueves y viernes.

La nueva convocatoria sería para martes o miércoles de la semana que viene.

Después del paro de la CGT contra el mega DNU y la Ley de Bases, el Gobierno sacó el pie del acelerador para seguir negociando. La misión es que no se caigan artículos del capítulo económico, claves para el plan de ajuste fiscal o déficit cero que la oposición puede poner en riesgo durante la votación en particular de cada artículo en el recinto, especialmente la suba de las retenciones y la fórmula de movilidad jubilatoria, que de no salir así como están planteadas, deja poco margen de maniobra al Gobierno.

Con este escenario, el ministro de Economía salió ayer con los tapones de punta a jugarse una carta brava. Luis "Toto" Caputo advirtió que habrá partidas provinciales que "se recortarán inmediatamente" si alguno de los artículos económicos incluidos en la llamada Ley Ómnibus es rechazado, ante lo cual el diputado "dialoguista" Miguel Ángel Pichetto lo acusó de "apretar y amenazar" a los gobernadores.

Caputo enfatizó que "el déficit cero no se negocia" y alertó que "si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei el martes, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias". En ese sentido, reveló que ayer mantuvo una "reunión con el secretario de Hacienda (Carlos Guberman) y la subsecretaria de Provincias (Valeria Sánchez) para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán si alguno de los artículos económicos es rechazado".

"No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", avisó Caputo.

Horas después, Pichetto -presidente del bloque "dialoguista" Hacemos Coalición Federal- posteó que "el Ministro de Economía Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos en lugar de amenazarlos".

Seguidamente, Caputo le respondió: "Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia". Añadió que "con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default". "Por último -enfatizó-, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos".

Se quebró el bloque K

Los tres diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo (PJ) y que decidieron apoyar la Ley Ómnibus rompieron con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y conformaron una nueva bancada. Con estas bajas el bloque peronista queda con 99 bancas.