República y democracia. La diputada de la CC expresó su estricto apego al orden constitucional sin importar cuál sea el gobierno de turno.

La diputada nacional de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, dijo ayer que el préstamo que gestiona el país con el FMI "es un seguro contra el golpe", intención que la legisladora atribuye a opositores al gobierno del presidente Mauricio Macri.



"Pueden estar en desacuerdo, pero lo que no pueden querer es que el gobierno de Macri caiga. He defendido al gobierno de Cristina muchas veces cuando lo querían hacer caer", sostuvo Carrió durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, que se emite por la televisión abierta.



Carrió agregó que desconoce cuánto dinero le prestará el FMI al país: "No tengo ni idea cuánto nos van a prestar (...) Es un seguro contra el golpe", dijo. "No son momentos fáciles para el mundo. Europa y el euro se están cayendo. Me preocupa la xenofobia, el fascismo y la persecución", agregó Carrió en Canal Trece.



La líder de CC-ARI rechazó además las críticas que le hizo en una solicitada publicada ayer el empresario Eduardo Eurnekian, y expresó su estricto apego al orden constitucional, ya que, dijo, incluso "defendí de los golpes al gobierno de Cristina (Kirchner) cuando el establishment trataba de desestabilizarla".



Carrió cuestionó días atrás a Eurnekian por haber organizado una comida a la que invitó al presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) y a empresarios de la UIA, "en el momento de la crisis del país, y eso fue golpista", opinó.



Destacó, en cambio, que de esa comida no hayan participado representantes de la Sociedad Rural Argentina y de la Asociación de Empresarios (AEA), aunque cuestionó a sectores "con apellidos tradicionales que no se tendrían que prestar, porque cuando uno se presta es cómplice."



"La verdad es que Eurnekian tendría que haber retirado ese almuerzo, porque llevar a un presidente de la Corte en un momento de crisis es absolutamente criticable," agregó Carrió ayer en el programa conducido por Legrand.



En otro tramo de su intervención, la diputada afirmó: "Él (Eurnekian) hace negocios y el que hace negocios paga coimas, y también no paga los cánones".



"No tengo la culpa de que Eurnekian haya sido socio de Ernesto Gutiérrez, el famoso socio de (Néstor) Kirchner, y que estuvo en el tema de la droga," añadió.



Eurnekian le contestó ayer a Carrió con la publicación en medios nacionales: "Debo recordarle (a Carrió) que injuriar y calumniar reiteradamente, desde la inmunidad (e impunidad) que conceden los fueros parlamentarios, es la forma más perversa de corrupción", señala en uno de sus párrafos.



En la solicitada, titulada "Elisa Carrió: la difamación es la más perversa de las corrupciones.", el empresario advierte que ha tomado "los recaudos legales del caso para que usted (por Carrió) presente pruebas materiales ante los Tribunales", frente a las imputaciones en su contra de "golpista".

"Querían dañar la imagen de Macri"



La senadora nacional de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, consideró que la decisión del peronismo de sancionar la ley que retrotraía los precios de las tarifas de servicios públicos a noviembre del año pasado fue un intento de dañar la imagen política del presidente Mauricio Macri, y pronosticó que si el principal partido de la oposición encuentra otra "posibilidad, lo van a volver a hacer". "Creo que el peronismo encontró un hueco por donde tratar de esmerilar la imagen presidencial", aseguró la legisladora cordobesa.



Rodríguez Machado consideró que esa decisión "fue lo que los unió", al referirse a la alianza que el miércoles pasado unificó al peronismo encabezado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, con el que lidera la



expresidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner. Para la senadora, provocar que Macri vete la ley de Tarifas "fue lo que los unió, porque si uno escucha sus discursos, claramente no hay coincidencias entre ellos". "Tiene que ver con la percepción de lograr que se convierta en Ley e inferir que el Presidente iba a vetarla -como lo había avisado con anticipación- y, a partir de ahí, buscar una transición negativa en su imagen. Ese fue el objetivo central", relató la legisladora.