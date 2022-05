La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó esta mañana su conferencia de prensa semanal, en medio de la fuerte interna dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos, tras los ataques directos del referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, quien el martes pasado cuestionó el accionar de Alberto Fernández y afirmó en referencia al ala dura del kirchnerismo: “El Gobierno es nuestro”.

Consultada sobre una de las últimas intervenciones públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que días atrás publicó un hilo de Twitter en el que hizo alusión indirecta a la crisis en el Gobierno y habló de liderar el país de un modo “legítimo y legal de origen y no de gestión”, Cerruti afirmó: “No debatimos la Constitución”.

“La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones, me parece que están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo”, agregó la funcionaria.

En tanto, negó que en la Casa Rosada hayan intentado buscarle un reemplazo al ministro de Economía, Martín Guzmán, denostado por La Cámpora. “Es falso”, aseguró tajante Cerruti, que de esta manera intentó bajarle la voz a la información periodística que indicaba un sondeo del Presidente al economista Roberto Lavagna para tomar otra vez la titularidad del Palacio de Hacienda.

“El Gobierno entiende que hay una diferencia entre la realidad, la percepción y las expectativas. No solo tiene que ver con la realidad, sino con los elementos simbólicos que uno se enfrenta, con el metro cuadrado, con tu alquiler, con las compras en súper. Hay que tomar medidas que puedan resolver el corto plazo, mientras no se desacomoda el largo plazo”, se limitó a decir sobre el curso económico de la administración nacional, con el que no coinciden en la terminal kirchnerista.

Pese a los dardos que llegan desde territorio bonaerense en voz de Larroque, Cerruti afirmó que las relaciones institucionales entre la Provincia y la Nación “son inmejorables”. Sin embargo, les recordó al gobernador Axel Kicillof y al camporista -que es ministro de Desarrollo de la Comunidad- la ayuda adicional que recibe ese distrito de parte de la Casa Rosada.

“Las relaciones institucionales entre la Provincia y el gobierno nacional son inmejorables como siempre. Además de la particular relación del Presidente con el gobernador Kicillof y con todo el apoyo que se le da a la provincia de Buenos Aires, que es grande y compleja, donde hay en el conurbano una buena parte de la pobreza de la Argentina y necesita de un respaldo particular, y tiene un respaldo particular del gobierno nacional”, sostuvo.