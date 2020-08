Este lunes comenzará el tercer pago del bono de 10000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) arrancando por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), y luego continuará con aquellas personas que hayan informado una Clave Bancaria Uniforme (CBU) o una cuenta bancaria.

1. Fecha de cobro del IFE por terminación de DNI

Fecha de cobro para AUH y AUE del IFE

El lunes 10 de agosto, cobrarán sus haberes DNI terminados en 0.

El martes 11 de agosto, DNI terminados en 1.

El miércoles 12 de agosto, DNI terminados en 2.

El jueves 13 de agosto, DNI terminados en 3.

El viernes 14 de agosto, DNI terminados en 4.

El martes 18 de agosto, DNI terminados en 5

El miércoles 19 de agosto, DNI terminados en 6

El jueves 20 de agosto, DNI terminados en 7

El viernes 21 de agosto, DNI terminados en 8

El lunes 24 de agosto, DNI terminados en 9

Fecha de cobro con CBU

Martes 25 de agosto y Miércoles 26 de agosto, DNI terminados en 0.

Jueves 27 y viernes 28 de agosto, DNI termiandos en 1.

Lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre, DNI terminados en 2.

Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, DNI terminados en 3.

Viernes 4 y lunes 7 de septiembre, DNI terminados en 4.

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre, DNI terminados en 5.

Jueves 10 y viernes 11 de septiembre, DNI terminados en 6.

Lunes 14 y martes 15 de septiembre, DNI terminados en 7.

Miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, DNI termiandos en 8.

Viernes 18 y lunes 21 de septiembre, DNI termiandos en 9

2. Anses habilitó la opción de cambio de CBU

El organismo previsional deja abierta la posibilidad de cambiar el número de CBU para cuentas inactivas que presentaban varios beneficiarios.

Para poder realizarlo deberán entrar al Aplicativo de Anses desde la página anses.gob.ar

Entrar a la sección del Ingreso Familiar de Emergencia.

Ingresar su número de DNI.

Cargar el nuevo número de CBU que debieron generar previamente en los bancos a través de internet.

Anses informó que "el derecho al IFE no se pierde ni tiene vencimiento, por lo que aquellas personas que no hayan podido cobrarlo, no se les restará ni descontará de su próximo pago".

3. Inscripción al tercer IFE

La inscripción se encuentra cerrada. La titular de Anses, María Fernanda Raverta, aclaró que "el universo de personas que lo puede recibir ya está definido", por lo que sólo accederán quienes hayan solicitado el bono del IFE en la primera instancia.

4. Turnos en los bancos para cobrar el IFE

Desde las diferentes entidades bancarias, solicitan esperar al día correspondiente que fue otorgado al beneficiario para cobrar el tercer bono, para no colapsar el sistema.

"No pidas el turno antes de la fecha de pago establecida y tampoco te acerques a una sucursal sin haberlo pedido, porque no vamos a poder atenderte", explicó el Banco Nación. Podrán consultar en la página:

5. Cuarto IFE

Con respecto a un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, el presidente Alberto Fernández durante la última conferencia de prensa en la que anunció la extensión de la cuarentena, sostuvo que "mientras haya pandemia, el IFE continuará".

Por lo que se prevé que si se extiende el aislamiento obligatorio comenzarán a evaluar un cuarto pago del bono extraordinario de emergencia.

