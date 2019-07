Las caras del dolor. Con el lema "85 vidas arrancadas. 25 años de impunidad", el acto comenzó a las 9.53 -hora del atentado- con toque de sirenas en todo el país. Los familiares con fotos de las víctimas volvieron a ser protagonistas.



Con reclamos de justicia y una exhortación a terminar con la "impunidad", el 25to aniversario del atentado terrorista a la AMIA -que dejó 85 muertos y más de 300 heridos- fue recordado ayer con un emotivo y masivo acto frente a la reconstruida sede de la mutual judía, con la presencia de varios ministros del gobierno nacional.

Como es habitual cada año, pero con más dolor si cabe al cumplirse un cuarto de siglo sin justicia, decenas de familiares de víctimas, sobrevivientes y multitud de autoridades del Estado se congregaron en el mismo lugar y a la misma hora donde un coche bomba cambió para siempre la historia de la comunidad judía argentina, la mayor de toda Sudamérica.

"Nos preguntamos cómo es posible que 25 años más tarde no haya un solo responsable preso cumpliendo condena por este delito de lesa humanidad. Nuestra sociedad anhela imperiosamente que se haga justicia", leyó el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Ariel Eichbaum, en el emotivo acto celebrado a las puertas de la actual sede de la institución.

"Mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994", expresó ante la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Alejandro Finnochiaro (Educación) y el canciller Jorge Faurie, entre otros.

"Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia", añadió Eichbaum en su discurso.

El homenaje a las víctimas del atentado terrorista comenzó a las 9.53 -hora del ataque- con el sonido de sirenas, campanas de iglesias y timbres en escuelas y espacios y organismos públicos de todo el país.

Conducido por el locutor Fernando Bravo, el acto continuó luego con un minuto de silencio y la lectura de los nombres de las 85 víctimas, tras lo cual la madre y la hija del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman encendieron una vela.

En su discurso, el jefe de la AMIA destacó que es "apropiado e importante" la creación, por parte de Mauricio Macri, de un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para "reforzar" el sistema de prevención, que incluye a la organización Hezbollah. En ese marco, el dirigente advirtió que "es imprescindible que los países vecinos hagan lo mismo" con el objetivo de aislar a la organización señalada como la responsable de la voladura de la AMIA.

"La acusación contra Irán y Hezbollah está firme y sólida. Necesitamos que toda la comunidad internacional entienda que estas personas son buscadas por la Justicia argentina para que rindan cuentas", aseveró. También se quejó de que la Justicia haya demorado diez años para iniciar un nuevo juicio por el atentado a la AMIA, que tiene como imputado a Carlos Telleldín, acusado de haber facilitado la camioneta con la que se perpetró el ataque.

Renovó asimismo las críticas al Memorándum con Irán: "Sólo trajo más confusión", dijo, y agregó tajante: "No se puede pactar con asesinos".

En otro tramo de su alocución, Eichbaum denunció que Nisman "fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA" y consideró "inadmisible que, ante un crimen tan atroz, sólo tengamos dudas y sospechas, y tanta confusión".

"Es imperioso por la salud de la república que el asesinato de Nisman sea esclarecido y los culpables enjuiciados, si no seguiremos todos presos del miedo, el horror y la impunidad", añadió.

Luego habló Sofía Guterman, madre de una joven que murió en el atentado, y -entre otros conceptos- cuestionó a la expresidenta Cristina Fernández por haber firmado el Memorandum con Irán. "Sinceramente, Cristina Kirchner, el Memorándum con Irán fue una traición a los 85 muertos", dijo la mujer en un encendido discurso, mientras los presentes abucheaban la referencia a la candidata a vecepresidenta del Frente de Todos.



"No hay democracia sin justicia"

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, consideró "un día muy movilizante" el de ayer y sostuvo que la democracia "no está completa cuando tiene una Justicia que es abstracta" y existen "demasiados crímenes impunes", como "el ataque terrorista de 1994" que dejó 85 muertos.

El recuerdo de Macri en las redes sociales

Mientras sonaban las sirenas, campanas y timbres para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA, Mauricio Macri subió a sus redes sociales un mensaje para conmemorar el ataque terrorista, con un video de la transmisión en vivo de cómo se vivió ese sonido desde la puerta de la Casa Rosada. "A 25 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA. A las 9:53 sonarán sirenas, campanas y timbres en iglesias, espacios públicos, dependencias oficiales y escuelas de todo el país para recordar a cada una de las víctimas del atentado a la AMIA", publicó el presidente en sus cuentas de Twitter y Facebook.