Orador. El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan, Eduardo Cabello, fue el único orador de la jornada.

Aunque lejos del nivel multitudinario que tuvo la protesta tanto en Buenos Aires como en provincias muy populosas, San Juan también fue escenario de un paro y acto de la CGT, a 45 días de haber asumido el presidente Javier Milei. En ese marco, poco más de 1.000 personas desfilaron por la Avenida Ignacio de la Roza y se congregaron frente a la plaza 25 de Mayo para hacer sentir su descontento con la gestión nacional. Si bien los asistentes provenían de diferentes organizaciones y sindicatos, el único orador de la jornada fue el titular de la CGT en la provincia y Diputado provincial, Eduardo Cabello. Así, tras dar un duro discurso en contra del DNU y la ley ómnibus, el líder gremial no descartó que las medidas de fuerza continúen e instó a seguir luchando "en beneficio de los derechos adquiridos". Por lo que dijo que "saldremos a la calle las veces que sean necesarias para defender nuestra Nación, nuestra patria y provincia. Desde San Juan habrá una voz vigente en cada uno de los dirigentes sociales y sindicales".

Bendición. El párroco de la Iglesia Catedral, Martín Reta, se subió al escenario, rezó por los presentes y les dio la bendición.

A pesar de las altas temperaturas que se dieron durante la mañana sanjuanina, el movimiento en la plaza principal de la provincia comenzó a hacerse sentir desde las 10,30. De esa forma, algunos pocos eligieron ese lugar como punto de encuentro y aprovecharon para armar las banderas del sector que representaban. Mientras que la gran mayoría desfiló por calle Ignacio de la Roza hacia el escenario que estaba dispuesto en la intersección con calle Mendoza, alrededor de las 11,30.

Así, esperaron al sonido de los bombos y platillos por la palabra de Cabello, quien comenzó su discurso apenas pasadas las 13 y se extendió poco menos de 10 minutos. Antes, el sacerdote de la Iglesia Catedral, Martín Reta, bendijo a los presentes con una oración.

Presentes. Con bombos y obras de arte, organizaciones culturales reclamaron por la quita de subsidios.

"Hoy es un día inusual, es el día que no queríamos que llegue, pero nos cortaron el diálogo y con el DNU y la ley ómnibus atropellaron los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores", comenzó diciendo Cabello en su discurso. El líder sindical apuntó contra el gobierno del libertario y reclamó que "les saca a los que menos tienen, para darles a los más poderosos". A lo que agregó: "Pregonan la libertad de comercio pero con un pueblo cautivo y que no tenga derechos. Los libertarios no respetan las instituciones, las Cámaras ni la Justicia. Hoy estamos todos sospechados. Parece que ellos son los únicos puros y santos".

Limpieza. Después de que finalizó el acto, algunos de los presentes recolectaron los residuos de la calle.

La convocatoria, que se replicó en todo el país, se dio bajo la consigna de "La Patria no se vende". En ese marco, el líder sindical expresó su descontento con las medidas tomadas hasta el momento por el presidente Milei y al dirigirse a los congregados expresó que "no nos vengan a correr por la vaina, porque si no el pueblo va a hacer tronar su escarmiento y saldrá a la calle. Sabrán qué es lo que van a vivir, porque el pueblo jamás será vencido".

Además de los referentes sindicales y de distintas organizaciones, en el acto también se pudo ver a varios referentes del PJ de la provincia como Mauricio Ibarra, José Luis Gioja, su hermano Juan Carlos, Facundo Perrone y Eduardo Camus.