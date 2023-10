Pese al pedido de la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno nacional confirmó ayer que no correrá el feriado del 20 de noviembre por el balotaje.

Finalmente, la segunda vuelta de la elección presidencial se realizará el domingo 19 entre Sergio Massa y Javier Milei, tal como estaba previsto desde un principio.

La Cámara Nacional Electoral le había solicitado al Poder Ejecutivo que moviera la fecha por motivo de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, le respondió al organismo a través de una carta, en la que explicó que "no resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones vigentes referidas al feriado que nos ocupa".

"El ejercicio del derecho electoral es una obligación para los ciudadanos y las ciudadanas argentinas que, como tantas otras obligaciones, han sabido compatibilizar con sus otras actividades", reseña Vitobello en la misiva.

Las versiones sobre el posible corrimiento del feriado por el Día de la Soberanía Nacional comenzaron circular el día posterior a las elecciones generales. La especulación puso el acento en que un fin de semana largo provocaría que la participación en el balotaje para definir al próximo presidente de la nación disminuya.

"Hace un tiempo más que considerable que se encuentran establecidas estas fechas y en pleno conocimiento de nuestra ciudadanía. En función de ellas, se han adoptado decisiones, planificado desplazamientos, programado actividades culturales, educativas, comerciales, deportivas y turísticas", argumentó el Secretario General de la presidencia.

"Era algo establecido hace mucho. No podemos desarmarle la vida a la gente que ya tenía reservado y pagado su salida. Además, este no es feriado puente como los que establece el Poder Ejecutivo. Está establecido por ley y habría que dictar un decreto de necesidad y urgencia", confirmaron cerca del presidente Alberto Fernández. La semana pasada, la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había rechazado siquiera que el Gobierno estuviera analizando el tema. "Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado", había dicho Cerruti hace una semana. Ayer, desde su oficina ratificaron que "por ahora" no está planeado ningún cambio en esa postura.

"La gente va a ir a votar igual, haya o no feriado", dijo el ministro de Economía, Sergio Massa.