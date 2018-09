La provincia de La Pampa se encuentra conmocionada por la inesperada noticia que ayer por la mañana dio su gobernador: en conferencia de prensa, Carlos Verna (foto) contó que tiene cáncer y por eso no buscará la reelección.



"Quédense tranquilos mis adversarios políticos porque no voy a ser candidato a ningún cargo electivo; ni nacional ni provincial", anunció el mandatario con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.



"Lo que era un cáncer de próstata ha devenido en una extensión de la enfermedad, tengo parte de los huesos tomados", detalló el mandatario provincial.



Verna agregó que esta situación lo motiva a ocuparse de lleno al tratamiento de la enfermedad, el cual "será muy duro" dijo, por lo avanzado del caso.



"Creo que puedo ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo y pelear contra el cáncer, pero no puedo ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, pelear contra el cáncer y conducir un proceso electoral", señaló. El gobernador Verna reveló que la enfermedad avanzó y tiene "parte del fémur, algunas costillas y ganglios" tomados, "lo que hace que sea una pelea dura con un tratamiento intensivo y riguroso".



Además, contó que tras los estudios que le realizaron, ahora sus médicos están evaluando el mejor tratamiento y que durante ese proceso, que puede llevar ocho semanas, se pedirá licencia.



"Espero poder seguir siendo titular del Poder Ejecutivo en la medida que la enfermedad o el tratamiento no interfiera con mi cumplimiento como gobernador", concluyó.