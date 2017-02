La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó ayer que el acuerdo entre el Estado y una empresa de Franco Macri se dio dentro del ‘marco institucional‘ correspondiente y afirmó que, ante la ‘sensibilidad‘ del asunto es correcto que la Justicia ‘revise‘ para que no queden dudas.



‘El nivel de sensibilidad es muy alto, me parece razonable que la Oficina Anticorrupción -para que no queden dudas- intervenga. Que la Justicia lo revise, nadie se va a meter, todo lo que se quiera investigar, que se haga‘, comentó Michetti en diálogo con Radio Nacional.



La presidenta del Senado dijo que no deben ‘caber dudas‘ de que el gobierno ‘busca procesos transparentes‘ y afirmó que el presidente Mauricio Macri no sabía de la negociación por la quiebra del Correo Argentino.



‘En ninguna de las reuniones en las que estuve presente, nunca jamás, se habló de este tema‘ afirmó la vicepresidenta y estimó que buena parte de la repercusión se debe ‘a que los temas de los intereses personales de los funcionarios estaban metidos en la administración‘, algo que desestimó para este caso.



Para Michetti la negociación por la deuda que el grupo encabezado por Franco Macri, padre del presidente, tenía con el Estado por la concesión del Correo ‘es un proceso que se da en un marco del Poder Judicial‘.



En este contexto, la vicepresidenta remarcó que el acuerdo ‘no se hizo a escondidas ni en negociaciones que estaban hechas por funcionarios con empresarios‘.

Fuente: Télam