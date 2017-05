Cristina Kirchner se presentará este miércoles en Tribunales para declarar como testigo en la causa que ella misma inició en 2015 para que se investigue las maniobras de supuesta defraudación en operaciones con dólar futuro por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En la misma denuncia había pedido investigar al juez Claudio Bonadio, quien procesó y envió a juicio oral a la ex Presidenta y al ex ministro de Economía Axel Kicillof por maniobras de iguales características.

Está previsto que la ex Mandataria declare a las 10 ante el fiscal Jorge Di Lello, quien investiga la causa que a cargo del juez Sergio Torres. Con un cuestionario de unas diez preguntas que apuntan a conocer si estaba al tanto de las maniobras relacionadas con el dólar futuro y porqué durante su gestión política se decidió implementar dicha medida.

La investigación comenzó con una denuncia de un grupo de diputados del Frente Para la Victoria el 13 de abril de 2015, el mismo día que la ex Presidenta declaró por primera vez ante Bonadio en la otra causa. En esta investigación ya declaró como testigo el ex ministro Kicillof, quien señaló ante el fiscal Di Lello que lo que está en cuestión “es si todas las decisiones y maniobras del gobierno de Macri desarrolladas por funcionarios que obtenían claros beneficios en los contratos de dólar futuro si se producía la devaluación estuvieron o no asociadas con ese propósito”. Y consideró que “la devaluación no era ‘inevitable’.

La ex Presidenta ya había señalado en la causa en la que fue procesada que se estaba “judicializando” una “política monetaria”, y que la operatoria cuestionada “es una práctica habitual de los bancos centrales”. Hoy le toca declarar como testigo ante una maniobra similar, pero en la que apuntan contra el actual gobierno.

Entre los principales señalados en la denuncia se encuentran el director del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Bonadio, bajo la figura de “defraudación en operaciones vinculadas a la compra de dólar a futuro”. Se sospecha que el pago de esa operación fue avalado por el magistrado que procesó a Cristina por una operación similar. La denuncia involucró también al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, al jefe de asesores de Presidencia, José Torello, y a las firmas Caputo y Chery Socma.