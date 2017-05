En una extensa entrevista por TV desde el Instituto Patria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner abonó anoche los rumores sobre su candidatura para las próximas elecciones legislativas ya que reiteró que ‘si es necesario que yo sea candidata, lo soy’.



Ante la insistente pregunta de los periodistas, la exmandataria reiteró que siente que tiene una ‘responsabilidad histórica’ con el pueblo argentino y la obligación de ‘unir a su partido y a la clase trabajadora para ponerle límites al ajuste del presidente Mauricio Macri’. Aunque, fiel a su estilo, tiró una chicana: Dijo que ‘si hay otro candidato que pueda ganar, que tenga los votos para frenar el ajuste de este gobierno, bienvenido sea‘. Pero, a renglón seguido, al hablar de la unidad del peronismo, Cristina dejó en claro que no dará espacio para una interna partidaria como reclama su exministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. ‘Las internas no son la solución. Si a mí se me ocurre introducir una pelea interna, vamos por mal camino’.



Así quedó casi confirmada su candidatura para encabezar la lista del PJ ya sea como senadora. Además, negó tener diferencias con Randazzo pese a la insistencia del ministro en representar en las PASO a un sector del peronismo que quiere una renovación. Hasta se mostró dispuesta a dialogar con quien fuera su precandidato presidencial en 2015. Pero sí le marcó la cancha a los legisladores de su espacio en el Congreso y los nuevos que sean electos en octubre próximo: pidió legisladores que legislen pensando en la gente, no acompañando leyes antipopulares por ‘presión del oficialismo’.



Minutos antes, había advertido que ‘algunos legisladores del Frente para la Victoria no estuvieron a la altura de las circunstancias, o de lo que la gente esperaba de ellos‘, pero evitó tildar ese accionar como ‘una traición’.



‘Traición es una palabra demasiado fuerte, divisoria de aguas. Diría que no estuvieron a la altura del contrato electoral que firmaron, no conmigo‘ sino con la sociedad, dijo la exmandataria a C5N. Sin nombrarlos, señaló que esos legisladores ‘tal vez pensaron que era lo mejor (votar las leyes del Gobierno), tal vez ahora se dan cuenta de que no estuvieron muy bien, pero a esta altura no puede haber equivocaciones‘, advirtió.



Sin dudas, Cristina apuntaba al jefe del bloque PJ-FPV del Senado, Miguel Ángel Pichetto, al senador Abal Medina y al presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja, al diputado Diego Bossio, entre otros.



Cristina comenzó el programa haciendo un balance de la gestión del Mauricio Macri y fue lapidaria en sus conceptos. Dijo que ‘el macrismo mintió en la campaña, no cumplió el contrato electoral. Se dijo que no iban a devaluar, que no iba a ver tarifazo, que la inflación iba a ser lo más fácil de resolver, que los docentes iban a ser los mejores pagos, pero nada de eso pasó. Se prometió que lo que estaba bien iba a seguir y que nadie iba a perder los derechos adquiridos. Que iba a seguir el Fútbol para Todos y eso no fue así’.

En este contexto, evaluó el triunfo del macrismo en las elecciones 2015 como ‘una estafa electoral’.



‘Hubo una estafa electoral, los que los votaron fueron estafados. La gente les creyó, pero hubo más responsabilidad de los medios que de la sociedad que los votó’. Y advirtió que los medios ‘continúan con el verso‘. ‘Hoy hay un blindaje mediático al Gobierno, casi obsceno’, disparó.



Alto rating

Cerca de las 21 de ayer, los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre, Roberto Navarro y Daniela Ballester comenzaron a entrevistar a Cristina en el Instituto Patria, en la ciudad de Buenos Aires. La entrevista, transmitida por el canal C5N, obtuvo un alto rating de 7,5 puntos, y fue vista por 100 mil personas.