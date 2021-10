Anoche se realizó el debate entre los candidatos de las próximas Elecciones Legislativas 2021 por Buenos Aires. En el intercambio de ideas estuvieron presentes Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Florencio Randazzo y Cyhthia Hotton. Hubo fuertes intercambios de ideas entre los candidatos en los tres ejes temáticos: "Calidad institucional, seguridad y justicia"; "Economía, Educación y Trabajo" y "Política sanitaria en pandemia".

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo este miércoles por la noche que "la calidad institucional es que cuando juramos con la Constitución la cumplamos", en el debate televisivo para las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.



En el programa "A Dos Voces", de la señal Todo Noticias (TN), y en el eje temático "Calidad institucional, seguridad y justicia", Tolosa Paz pidió "una mujer en la Corte", solicitó "garantizar la independencia de los tres poderes del Estado" y ejemplificó que "cuando (el expresidente Mauricio) Macri gobernó la Argentina, y (Diego) Santilli era parte, destrozaron la calidad institucional".

Expresó que con "la designación de dos jueces de la Corte por decreto, beneficiaron a los familiares de Macri, armaron la mesa judicial para perseguir a los políticos y llegaron las escuchas ilegales, y hasta se animaron a espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan", además de recordar que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "tiene que rendir cuenta por los aportantes truchos" en la campaña electoral de 2015.

Precisamente Diego Santilli, de Juntos, contestó que "con la seguridad no hay que improvisar, hay que tener decisión política y planificar e ir a fondo, detener a los delincuentes, condenar y que cumplan" la pena "y no salgan antes de tiempo", además de "sacar a las calles a 15 mil policías que hacen tareas administrativas, cambiar el Código Procesal Penal para endurecer las penas para los narcos, motochorros y autores de delitos violentos".

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, "en un país con 19 millones de pobres, y donde todo se define en el Fondo", donde "hay un pacto para pagarle al FMI", y remarcó que "los cambios que necesita el pueblo trabajador van a venir desde abajo, no desde los políticos llenos de privilegios" y propuso "que gobiernen los trabajadores".

José Luis Espert, de Avanza Libertad, apoyó "la acción de la fuerzas policiales en favor de los inocentes ante los delincuentes" solicitó terminar con "los jueces saca presos", se quejó de "la lamentable doctrina abolicionista de (el ex juez Eugenio) Zafaroni" y fue por "la suba en el endurecimiento de las penas, bajar edad imputabilidad a 14 o 12 años y armar una fuerzas para combatir el narcotráfico".

Cyhthia Hotton, del Frente Más Valores, recordó que "en un sistema republicano, representativo y federal lo que garantiza la democracia es la justicia, independiente, despolitizada y eficiente, lo mismo con el Consejo de la Magistratura", y agregó que el 30 por ciento de los juzgado "no tienen jueces nombrados y van los subrogantes que más le convengan".



Coincidió con Espert en "la 'zaffaronización' de la justicia" (en alusión al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, de tendencia garantista), terminar con "la puerta giratoria", impulsar "una normativa que limite las excarcelaciones", además de que "no prescriban los actos de corrupción" y con unas fuerzas de seguridad "con acceso a equipamiento necesario y un salario digno, y lo mismo las Fuerzas Armadas".

Florencio Randazzo de Vamos con Vos, dijo que la inseguridad "es un fenómeno multicausal que necesita un abordaje integral" y apuntó a que "la solución a largo plazo es reconstruir el tejido social, coordinando fuerzas seguridad, justicia y el Congreso".



"En el Parlamento proponemos una ley que reforme el régimen de excarcelaciones para delitos violentos y reincidentes, duplicar la pena para los que utilizan menores para delinquir, y una ley de armas y arsenales", además de una nueva normativa de drogas "para que los barcos estén presos".

Bloque "Economía, Educación y Trabajo"

Tolosa Paz, abogó por "crear trabajo" para "poner de pie" al país. Planteó que Argentina está "saliendo de la crisis que dejó" el expresidente Mauricio Macri y de la pandemia de coronavirus, y apostó por "crear trabajo, asegurar salarios dignos, resolver la inflación, aumentar la producción nacional con valor agregado e incrementar las exportaciones".



"Necesitamos que el rol del Estado sea fundamental. que colabore con los empresarios y las personas", enfatizó la postulante y anticipó que impulsará en el Congreso una una ley de "empleo joven", aunque el FdT no estará para "quitar derechos" laborales.



Santilli expuso que "1.300.000 jóvenes abandonaron la escuela el año pasado, y millones de argentinos buscaron trabajo y no lo encuentran", y afirmó que el Gobierno nacional "cerró las escuelas 1 año y medio y nos llevó discutir lo obvio".



En ese sentido, propuso impulsar una ley para "exigirle por ley" a la administración nacional que vaya a "buscar a esos jóvenes", además de una ley de emergencia educativa para "resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad en el país y la provincia".

Florencio Randazzo, pidió una Argentina que "vuelva a crecer, que dé posibilidad de que se creen nuevas pymes y ayudar a las que hoy están", con "promoción de nuevas pymes, incentivos fiscales, y un nuevo régimen impositivo para crear trabajo".



En tanto, José Luis Espert, advirtió que "si seguimos así pronto comeremos en un tacho de basura, todos". "Tengo bronca porque el 'absurdaje' (SIC) no para: si hay inflación, controlamos precios; si hay suba de alimentos, ponemos retenciones o prohibiciones a las exportaciones", completó.



A su turno, Nicolás del Caño, propuso la "reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar salario".



Por su parte, Cynthia Hotton, reclamó "pensar juntos" un modelo de país y alcanzar un "acuerdo de fondo" para el año 2050.

Bloque "Política sanitaria en pandemia"

Santilli dijo que su espacio enfatizó la idea de "que los chicos volvieran a la escuela" y apostó a defender "el trabajo y abrir lo más rápido la actividades". "Pensamos en la salud integral de las personas y también en los que trabajan y en los que tenían que ir a la escuela", reflexionó el candidato, tras acusar al Gobierno por lo que la oposición llamó "el vacunatorio Vip" y calificar a la cuarentena como "la más larga de la historia".



"Hay que sanar las heridas que nos dejó la pandemia, aprender lo que nos dejó, y lo que nos enseñó es que en momentos de angustia no hay espacio para los privilegios", señaló.



Victoria Tolosa Paz explicó que "no había en el mundo un manual para ver como se resolvía la pandemia" y las decisiones se hicieron "en consenso con gobernadores y el jefe de Gobierno porteño", y sostuvo que "la caída del PBI (Producto Bruto Interno) en la Argentina fue como en todas partes del mundo".



"Elaboramos medidas proyección y cuidado en un sistema sanitario que estaba devastado, algunas antipáticas para cuidar la vida, con políticas en la situación más extrema que nos tocó vivir, donde no había Ministerio de Salud", y resaltó que "ningún médico tuvo que elegir a quien conectar y quien no" un respirador.

Tolosa Paz destacó que "siempre fue la prioridad fue la vida" y enumeró el cuidado "del bolsillo con el IFE y ATP, bonos a jubilados, AUH y la Tarjeta Alimentar, créditos a tasa cero y el plan más grande de vacunación".



Nicolás del Caño contó que durante la pandemia su espacio político había propuesto "centralizar el sistema salud, con testeos masivos y un IFE de 30 mil pesos", pero esas ideas "no quisieron tratarlas jamás" en el Congreso.



"No se podía recortar el IFE o acortar presupuesto de Salud", se quejó el candidato de izquierda, porque "la población la pasó muy mal", y remarcó que Juntos "pasó de decirle a (el presidente) Alberto (Fernández) 'comandante' a movilizarse con los antivacunas, y terminaron siendo los lobistas de Pfizer".

Según Del Caño, "si se hubiesen liberado las patentes se podrían haber multiplicado por cinco la producción de vacunas" y aseveró que "la pandemia demostró que los únicos esenciales son los trabajadores, la primera linea de salud".



Exigió "con las organizaciones socioambientales que se apruebe la ley de humedales que está cajoneada en el Congreso" y le pidió explícitamente a Tolosa Paz "que la voten".



José Luis Espert, consideró que en la pandemia se vio la "vulnerabilidad" del sistema de salud y remarcó que "hay que reflexionar sobre que un Estado presente fue una de las grandes estafas de la Argentina", porque "no existió", y ofreció "otro sistema salud, sacando las obras sociales a los sindicatos".



Cyhthia Hotton expresó que durante la pandemia se hablaba de "salvar vidas", pero criticó que "a fin de año instaló el debate sel aborto, cuando estaban puesto todos los cañones en salvar vidas".



"Juntos hizo lo mismo en 2017, instalando el debate del aborto", recordó, y refrescó que durante la cuarentena "las iglesias estuvieron cerradas, solo abiertas para dar de comer, pero el tema espiritual no era prioritario".

Planteó que "la actividad física sea esencial", para las personas con discapacidad" todas las políticas públicas se analicen con perspectivas de inclusión", buscará "una ley de adicciones, con espacios de rehabilitación, inserción y contención a madres y familias".



Florencio Randazzo, dijo que irá por "un plan de jerarquización de la salud, con mejor infraestructura y remuneraciones, tecnología, prevención e insumos" y aumentar "los salarios más bajos de la región"



Además presentará un proyecto de "una historia clínica universal asociada al DNI", trabajar "en la prevención y profundizar acciones para las enfermedades prevenibles como las del corazón y obesidad", además de la cuestión de "los siniestros viales, que es la muerte natural más importante de los adolescentes", y en ese sentido buscará una ley para "cero alcohol a los que manejan".

