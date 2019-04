Todos los perros son estupendos pero no todos los perros son iguales. Estos animales han sido seleccionados a lo largo del tiempo para ayudarnos a realizar diferentes tareas. Así, se establecieron diferencias físicas y conductuales según las razas. Hay que ser consciente de que la selección realizada para conseguir aquellos perros que cubran mejor unas u otras necesidades (de pastoreo, de caza, de compañía…) , hacen que las diferentes razas tengan diferentes comportamientos. En teoría, cualquier perro puede llevarse bien con los niños, si bien es cierto que debemos elegir bien el ejemplar que nos llevamos a casa y estar dispuestos a proceder a su educación de manera adecuada.

No obstante, algunas razas disponen de unas características que las hacen generalmente más óptimas para convivir con los niños. Es importante que, antes de llevar un perro a tu casa, te informes bien acerca de las características de la raza y escojas cuidadosamente al nuevo miembro de la familia. Abandonarlo porque no responde a tus expectativas no debería ser nunca una opción. Si tienes niños, querrás un perro cariñoso y activo, paciente con los pequeños. Encontrarás muchas sugerencias acerca de cuál es el mejor. Vamos a analizar varias razas y sus características principales.

¿Un perro de raza considerada peligrosa es bueno para una casa con niños?

Los perros de razas denominadas peligrosas son unos perros excelentes, pero por sus características requieren unas condiciones especiales. Se trata de perros muy fuertes que han sido diseñados para atacar o cobrar presas. Son agresivos en ataque y defensa y tienen una elevada resistencia al dolor.

Estos perros tienen inhibida la secuencia de ataque, no avisan gruñendo o amenazando cuando van a hacerlo. Además, una vez que lanzan el ataque, desconectan el modo cognitivo y no te obedecerán. Además, están diseñados para no soltar a su presa.

Si vas a elegir uno de estos perros, debes ser un líder nato y tener en cuenta que son perros de un solo dueño. Pueden ser estupendos durante toda su vida, pero si un día por cualquier causa atacan a algún miembro de tu familia, las consecuencias serán fatales.

Debes ser muy consciente del perro que llevas a tu casa y saber si serás capaz de educarlo y liderarlo convenientemente.

Qué debo hacer cuando llevo un perro a una casa con niños

El primer paso es proceder a su educación desde el primer día. Esto es importante siempre, ya que el entrenamiento en obediencia resulta esencial para una buena convivencia. Algún adulto de la familia debe disponer de tiempo y compromiso suficiente para pasar largas horas adiestrando al perro.

Si quieres que los niños se impliquen en su educación, asegúrate que permanecen bajo la supervisión de un adulto. También es importante educar a los niños para que aprendan a convivir con su nuevo amigo sin molestarle ni estresarle.

Es una buena idea comprar algún libro sobre la raza elegida y empaparse bien de las características de tu futuro amigo. Debes tener claro que es el perro que deseas y que podrás aportar lo que necesita.

Si no es así, elige una raza diferente. Será un amigo entrañable y no debes olvidar que un perro estará contigo toda su vida, que puede alargarse hasta los 16-17 años en algunas razas.

Las mejores razas de perros para niños

Si tienes niños, es importante que busques un perro inteligente, activo y de buen temperamento. Que tenga energía para jugar con ellos y luego sea capaz de permanecer tranquilo en casa. A continuación, vamos a señalar alguna de las razas consideradas óptimas para convivir con los pequeños.

El Labrador Retriever o Golden Retriever. Ambos perros son considerados excelentes para los niños. Se trata de perros con mucha energía, pueden desarrollar hiperactividad si no corren lo suficiente. Son activos y juguetones. Estos perros son muy cariñosos y nada agresivos. Son perros ideales para los niños. Eso sí, necesitan espacio para jugar y correr. Si no estás dispuesto a sacar a tu perro a dar largos paseos y carreras, entonces no es tu opción.

El Beagle. Un perro de caza muy juguetón e hiperactivo. Fácil de adiestrar y muy tranquilo cuando lleva una vida activa adecuada. No se trata de un perro muy grande y se porta muy bien con los niños. Sin el ejercicio adecuado y la atención necesaria, puede volverse sobreprotector y ladrar mucho.

El Caniche. Es un perro muy inteligente y de gran temperamento. Este perro fue diseñado para recuperar objetos del agua. Puede ser de tres tamaños: standadr, miniatura o toy, los más pequeños son ideales para tener en un piso o en un apartamento. Es muy juguetón y vive unos 17 años.

El Bóxer. Es un perro juguetón y le gustan los niños. Además, tiene un fuerte instinto protector, no dejará que nadie se acerque a tus hijos. Protegen su manada y son agresivos frente a desconocidos si es necesario para cuidar de los suyos. El bóxer americano es un perro de caza que se utilizó como perro lazarillo y como mensajero en la guerra. Es muy enérgico y necesita hacer ejercicio todos los días. Además, requiere un liderazgo firme. Si no te ves capaz de imponerte a él, es mejor que escojas un perro más pequeño y manejable.

El Collie. Es un perro familiar y también tiene instinto de guardia. De carácter muy predecible. Necesita espacio para pasear. Protegerá a tus hijos y no permitirá que se acerquen desconocidos sin previo aviso. Tendrás que cepillarlo a menudo para mantener su pelo sano y brillante. El Collie es una las 15 razas ideales de perros para un apartamento o para un piso.

San Bernardo. Este grandullón es muy dócil y protector. Fácil de adiestrar y muy tranquilo. Resulta ideal para niños pequeños y bebés.

El Pastor Alemán. Es un gran perro pastor, muy funcional. Se adapta a cualquier situación y es un buen animal de compañía y trabajo. Muy obediente y fácil de adiestrar. También tiene un gran instinto de defensa, con lo que protejerá a tus hijos de cualquier peligro. Los perros pastores, en general, son ideales para cualquiera que esté dispuesto a adiestrarlos y proporcionarles una vida activa. Eso sí, requieren capacidad de liderazgo y deben estar bien entrenados.

Perros mestizos. Una opción muy adecuada es rescatar un perro de un refugio de animales. Los perros mestizos son en muchas ocasiones equilibrados e inteligentes. Elige con cuidado e infórmate de su carácter y capacidad de obediencia. Se trata de perros que han pasado situaciones difíciles y pueden mostrar problemas de conducta. Tendrás que emplear tiempo en su adiestramiento, pero si eliges uno de estos perros, le proporcionarás un hogar y te estará eternamente agradecido.

Existen muchas más razas y todas ellas proporcionarán unos compañeros excelentes a tus hijos. La norma que debes seguir para escoger adecuadamente es sencilla: infórmate sobre la raza que vas a llevar a casa y sobre el ejemplar en particular, estudia sus necesidades y piensa si vas a poder suministrárselas con objetividad.

No te lleves un perro sin saber lo que te espera para luego abandonarlo o buscarle otro hogar. Es importante elegir con responsabilidad. Se trata de un ser vivo que va a integrarse en tu manada con todas las consecuencias.

Fuente: Red Canina