Del mismo lado. Macri y Bolsonaro son muy críticos del régimen de Venezuela y del regreso del populismo.



La 54ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se celebrará desde hoy en la ciudad de Santa Fe, buscará afianzar un giro político y de coincidencia entre sus principales socios, que bien puede simbolizarse con la entrega de la presidencia pro témpore del bloque de Mauricio Macri a su par brasileño Jair Bolsonaro, quien, a su vez, pidió por la reelección del presidente argentino.

Con una fuerte impronta económica, a partir de los posibles anuncios en cuanto al avance de la implementación del acuerdo de libre comercio firmado con la Unión Europea (UE) y la posibilidad de encarar uno con EEUU del mismo tipo, Brasil y la Argentina buscarán también darle sustento político a esos esfuerzos; será la primera reunión de este tipo desde que se anunció el acuerdo Mercosur-UE.

En ese sentido, fueron elocuentes las declaraciones de Bolsonaro publicadas ayer en un matutino, en un nuevo apoyo a la reelección de Macri para evitar que "la Argentina siga la línea de Venezuela", que ambos buscan profundizar un giro del país y del bloque, y que además han posado su mirada en Europa y EEUU como socios ideales para entablar relaciones.

"El candidato de Cristina Kirchner dijo que revisaría (el acuerdo) Mercosur-Unión Europea. Y eso trae problemas económicos para Brasil, para Argentina, para Uruguay y para Paraguay. Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta", analizó el mandatario del país vecino.

Además de esas declaraciones, que ratifican una postura conocida y asocian en ese rumbo a Paraguay y Uruguay, en la cumbre santafesina los dos países más representativos del bloque buscarán darle volumen político a la dirección que tomó la política económica desde que Macri y Bolsonaro llegaron a las respectivas jefaturas de Estado.

Es una generación de presidentes que cree en un sentido inverso a la anterior, cuando con mandatarios como el brasileño Lula da Silva y el fallecido Néstor Kirchner quedó sepultada la idea de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La 54ta Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se realizará el miércoles próximo en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de Santa Fe, con la asistencia de los presidentes Macri, Bolsonaro, Tabaré Vázquez (Uruguay) y Mario Abdo Benítez (Paraguay). También asistirán los mandatarios de Chile, Sebastían Piñera, y de Bolivia, Evo Morales, por tratarse de países asociados al Mercosur.

De acuerdo al programa difundido, hoy habrá reuniones de los equipos técnicos de los países miembros del Mercosur y asociados, representados por sus coordinadores nacionales.

Entre otros funcionarios, se destacará la presencia del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Horacio Reyser, uno de los responsables de las exitosas negociaciones llevadas adelante entre Mercosur y Unión Europea para el acuerdo alcanzado días atrás.

En tanto, este martes comenzarán a llegar las máximas autoridades de las delegaciones y se realizará la 54ta Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, el máximo organismo decisorio del bloque, integrado por los cancilleres y ministros de Economía de los países miembros.

También estarán presentes los presidentes de los bancos centrales de los países del Mercosur.

Macri le entregará la presidencia pro témpore a Bolsonaro, que ayer pidió por la reelección del argentino.

Duro contra CFK y Alberto Fernández

"Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia que yo no voy a interferir políticamente en otro país", explicó Bolsonaro. Sobre la visita del candidato presidencial del Frente de Todos a Lula Da Silva en prisión, Bolsonaro dijo que Alberto Fernández "demuestra un completo desconocimiento de lo que ocurre en Brasil" ya que "el PT (Partido de los Trabajadores) tenía un proyecto de poder, y para eso asaltó las empresas estatales". "El candidato de Cristina no conoce la realidad brasileña. Aquí confiamos en nuestras instituciones. Lula fue condenado en tres instancias. Espero que Argentina reflexione mucho sobre esa visita a Lula de su candidato" y especialmente "a su idea de revisar el acuerdo con la Unión Europea", disparó.