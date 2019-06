Luego de que el presidente Mauricio Macri hiciera referencia durante el acto en Rosario por el Día de la Bandera a Hugo y Pablo Moyano, a quienes acusó de tener actos prepotentes, patoteros e ilegales, el secretario general de Camioneros, salió a responder a las acusaciones. "Pensé que iba a hacer un mea culpa por el daño que le ha hecho al pueblo argentino", dijo.

Durante su exposición esta mañana Macri hizo especial hincapié en las "mafias del transporte" y puntualmente en la forma de operar de gremios como Camioneros. Tras las declaraciones, Pablo Moyano habló con el canal de noticias C5N, donde manifestó que el mandatario "trata de mafiosos a los dirigentes que se han opuesto a la reforma gremial".

En esa línea el referente sindical salió a responderle a Macri y sentenció: "Le queremos decir al presidente que por más ataques, por más allanamientos, no vamos a resignar ni un ítem del convenio colectivo de trabajo, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores de Camioneros. Acá no va a pasar la reforma laboral que quieren imponer el Presidente y el Fondo Monetario Internacional ( FMI )".

Además Moyano se animó a hacer una advertencia de cara a las elecciones nacionales. "Es un fracaso total el proyecto económico y estamos convencidos de que en octubre tiene fecha de vencimiento", lanzó, poco antes de agregar: "No pudo la dictadura militar con Hugo y estuvo detenido dos veces, no pudo el menemismo, no pudo la Alianza, no va a poder el presidente callar a los trabajadores camioneros".

"En la organización en este momento estamos discutiendo paritarias, pedimos 46% de aumento y un bono de 20 mil pesos, nos respondieron con una baja del convenio", precisó el dirigente sobre lo que desde su sector fue tomado como "una provocación". En este punto y al ser consultado por medidas de fuerza, manifestó que el lunes habrá una reunión de la Comisión Directiva .

Si bien no hubo precisiones, Moyano consideró que "alguna reacción tiene que haber en un futuro, no sé si un paro o una movilización, pero alguna acción en conjunto se debería llevar adelante". En cambio, en cuanto a acciones legales por las declaraciones del presidente, manifestó: "Yo le haría acciones legales por el hambre que le ha provocado a millones de jubilados, la situación que están pasando los jubilados que no tienen ni para pagar los remedios o por los despidos".