Un cartel con una amenaza de muerte hacia periodistas escrita a mano en una tela y firmado con la frase "con la mafia no se jode" fue dejado hoy en la sede del canal de noticias Telefé-Rosario, en la costanera sur de esa ciudad santafesina, informaron fuentes judiciales.



La intimidación fue repudiada por el Sindicato de Prensa local, que la calificó como "gravísima" y pidió que sea investigada.



"A todos los medios de Rosario. Dejen ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el noba" (sic), expresa el cartel escrito en un trozo de tela blanca con letras color rojo que apareció esta mañana frente de las instalaciones de la sede de Telefé-Rosario, ubicada sobre la avenida Belgrano al 1.000, de esa ciudad santafesina.



"Es un hecho gravísimo que nos preocupa y mucho en un contexto de inseguridad que se vive en Rosario, donde los periodistas no pueden entrar a los barrios por la narcodelincuencia", aseguró el secretario General del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.



En declaraciones a la prensa local, el gremialista dijo que el sindicato radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal "para que se investigue" y dijo que ya se pidió una audiencia al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para que a través del Ministerio de Seguridad "se actúe con celeridad y evitar que esto escale".



"La intimidación no se puede dejar pasar. Es un intento por silenciar, disciplinar", consideró Carmona.



En tanto fuentes judiciales, indicaron a Télam que el caso quedó en manos del fiscal de la Unidad Especial de Flagrancia, Federico Rébola, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de zona que apuntan a identificar a los autores.



El cartel apareció colgado en una de las rejas que rodea el predio donde funciona el canal televisivo, ubicado en la zona de la costanera sur de Rosario.