La Policía de Santiago del Estero demoró durante 10 horas a una periodista que se bajó el barbijo para salir al aire en el móvil.

Verónica Gonella, que trabaja en la radio FM Atlantic de la localidad de Selva, contó que estaba sola frente al Banco Provincia de Santiago del Estero con un handy para realizar un informe.

"Un agente me hizo señas para que me suba el barbijo. Le expliqué que era sólo por el vivo en la radio y me vuelve a pedir que me levante el barbijo", relató.

Luego, continuó: "No conforme, a los pocos minutos aparecieron cinco policías que me pidieron que los acompañe hasta la seccional 34".

La periodista permaneció demorada e incomunicada desde las 10.30 hasta las 20. "Me iniciaron una causa por violar el artículo 205 del Código Penal y por resistencia a la autoridad", precisó.

Gonella explicó que desde el inicio de la pandemia se presentaba cada 15 días en la comisaría para avisar que se bajaría el barbijo en espacios públicos con motivo de salir mejor al aire.

"Hay mucha gente demorada por no usar el barbijo, podría decir media ciudad. El que no tuvo una causa, no vivió en Selva", dijo la cronista sobre el pueblo de 5 mil habitantes.

Fuente: Cadena 3