Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, será denunciada mañana lunes ante la Justicia por haber pedido que las nuevas pistolas eléctricas Taser que comprará el Gobierno sean probadas en Antonia Macri, la hija de 7 años del presidente Mauricio Macri. "¿Vieron estas pistolas que van a usar, que dicen que no matan? Como no matan quiero que las prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y los parientes de la Bullrich. A ver si no matan. Esa la única manera que les voy a creer", lanzó Bonafini el jueves pasado, en su tradicional ronda de Madres en Plaza de Mayo. A raíz de estas declaraciones, dos diputadas de la Coalición Cívica la denunciarán penalmente por "incitar a la violencia colectiva".