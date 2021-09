El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, advirtió ayer que los docentes que voluntariamente deciden no vacunarse contra el coronavirus deberán presentar semanalmente test de PCR negativo, caso contrario no podrán asistir a las escuelas para el dictado de clases y se les descontará el día.

En el marco de lo resuelto por el Consejo Federal de Educación (CFE) sobre el regreso a la presencialidad plena de las clases, desde el próximo lunes en Córdoba comenzará un proceso de ampliación de esa modalidad con alrededor de 420.000 alumnos, de distintos niveles, que volverán a las aulas.

Grahovac, en declaraciones formuladas ayer a radio Universidad, aseveró que "los docentes no vacunados que no cuenten con el test de PCR negativo no se les permitirá acceder a los lugares de trabajo". En ese sentido añadió que los docentes que no cumplan con esos requisitos "se les computará una falta injustificada con el consiguiente descuento salarial", y que "también podrían ser licenciados sin goce de sueldo".

Los trabajadores judiciales de Córdoba volvieron a cumplir tareas presenciales y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció que quienes hayan decidido no vacunarse contra el coronavirus tendrán que realizarse un PCR cada 72 horas, porque de lo contrario tendrán licencia sin goce de sueldo, salvo aquellos que tengan prescripción médica, por lo que un grupo de empleados presentó un recurso de amparo.

El abogado Fabián Moscovich representa a 45 empleados judiciales cordobeses que no se quieren vacunar contra la covid-19, pero sí quieren trabajar. El letrado dijo a Cadena 3 que licenciar a aquellos trabajadores que no quieren vacunarse es "un ejercicio abusivo y caprichoso, sin razones jurídicas válidas".

Por su parte, el administrador general del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, advirtió que denunciarán penalmente a quienes se presentaron a trabajar este martes en Tribunales sin estar vacunados.

En tanto, Federico Cortelletti, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Agepj), dijo que "es erróneo la coerción de la vacunación afectando el salario".

