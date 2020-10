Discurso. El Presidente dio un discurso de unos 20 minutos aproximadamente y fue el punto máximo de la celebración del peronismo por el aniversario 75 del Día de la Lealtad peronista.



El presidente Alberto Fernández afirmó que "hoy empezamos un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción" del país y llamó a la unidad de la sociedad para "curar a la Argentina y ponerla de pie entre todos juntos, sin rencores ni odios".

"Empezamos hoy un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción de la Argentina. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros, sin odios ni rencores", afirmó el Presidente en el acto realizado en la sede la CGT a 75 años del 17 de octubre de 1945, cuando una masiva movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón. En su discurso de más de 20 minutos, Fernández subrayó: "Vamos a terminar esta Argentina del odio porque nosotros creemos en la diversidad porque una sociedad que tiene un discurso único no es buena y todos vamos a tener derechos".

"Vamos a convocar a todos los argentinos a estar unidos porque el mundo nos exige la unidad porque la pandemia no ha terminado y no resolvimos el problema del virus", agregó.

Fernández sostuvo que "el peronismo ahora ha querido" que le toque a él ser quien "conduzca este presente" y liderar "en el medio de la tragedia que significa la pandemia" para sobrepasar "el momento más difícil que el mundo ha experimentado" con el "derrumbe de sus economías".

"En una Argentina en crisis como era la Argentina de diciembre del año 2019 esa pandemia la condenó infinitamente más. Le hizo un daño infinitamente mayor", sostuvo, para luego destacar que "menos mal que gobierna el peronismo" porque "como buenos peronistas, hicimos lo que siempre hacemos los peronistas: pararnos primero al lado de los que más lo necesitaban".

Junto a la cúpula sindical de la CGT, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores e intendentes, Alberto Fernández consideró que "el virus avanza, pero no nos derrota porque estamos de pie y unidos".

En una breve cita histórica sobre el inicio del peronismo, Fernández recordó que "todo empezó en una situación que tiene cierta semejanza con el presente" del país y que luego "durante los años de Perón, fueron tiempos en que gran parte de la sociedad que había quedado en el olvido empezó a tener derechos y el trabajo se dignificó con el aguinaldo y las vacaciones". "Cuando el pueblo vio a su coronel que había dado derechos y reconocido un lugar en la sociedad estaba detenido, salió a la calle a reclamar por Perón y la historia cambió para siempre. Todos entendieron que había una Argentina invisible, pero de repente asomo", indicó.

"Perón y Evita fueron leales a su pueblo. Luego, Néstor vino años después y su lealtad a la gente le permitió a muchos recuperarse a los que había sufrido en la crisis de 2001. Después vino Cristina y le dio derechos a minorías como nadie otorgó durante la democracia", indicó.



Ausencia clave

Cristina Fernández de Kirchner no fue de la partida ayer en la central obrera. La CGT no es el lugar ideal para la vicepresidente, quien mantiene un historial de desencuentros con los dirigentes del movimiento obrero y en particular con el camionero Hugo Moyano desde que CFK fue presidente.

Gobernadores

7 Estuvieron de manera presencial Uñac (San Juan), Kicillof (Buenos Aires) Arcioni (Chubut), Capitanich (Chaco), Bordet (Misiones), Jalil (Catamarca) y Manzur (Tucumán).



Uñac estuvo en el acto en Buenos Aires

ABRAZO. Uñac compartió en sus redes sociales varias imágenes junto al mandatario nacional, a manera de apoyo tanto institucional como político hacia el Presidente.

El gobernador de San Juan participó del acto en Capital Federal que tuvo como figura central al presidente argentino Alberto Fernández. El sanjuanino, resumió el momento reafirmando que "en estos 75 años que hemos vivido, aprendimos que el 17 de octubre de 1945 nacía una alianza indestructible entre el pueblo argentino y sus dirigentes".