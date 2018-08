Un verdadero acto heroico sucedió en la ciudad de Concepción, en Tucumán, en donde un joven acudió al desesperado llamado de auxilio de una familia y rescató a una beba que había caído a un desagüe.





El hecho ocurrió este domingo frente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Concepción, donde Blas Carabajal había ido a buscar a un amigo que llegaba de San Miguel, la capital tucumana.

Al salir, Blas vio una familia con varios niños que gritaba desesperada. “Primero pensé que se trataba de un accidente de tránsito porque había una bici tirada. Estaba los padres y aparte otro hombre que se había acercado. Cuando llego escucho que gritaban `la bebé, la bebé`”.

“Ahí veo que había un cochecito pero no había nada adentro. Entonces me acerco y veo que en la boca de tormenta, que tenía un tamaño de 20 centímetros, había una bebé”, relató el joven al sitio Eltucumano.com, que aún no entendía como hizo la niña para terminar ahí dentro.

Al intentar sin fortuna alcanzar a la pequeña por el lugar donde había caído, Carabajal y el otro señor vieron que a unos 50 metros había una obra en construcción. Al dirigirse al lugar, se dieron cuenta que podían llegar a la pequeña por medio de un tubo de desagüe.

“Cuando llegue a la bebé vi que estaba boca arriba, llorando y sobre unas piedras. Aparentemente no estaba lastimada. La levanté y la saqué por donde había caído. La tuve que acomodar bien para sacarla”, agregó el joven de 31 años.

Una vez afuera, primero se acercaron personal de Tránsito de Concepción, luego los Bomberos y minutos después una ambulancia que trasladó a la pequeña, aparentemente fuera de peligro, al Hospital Regional de la Perla del Sur.